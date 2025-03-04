藍擬為軍人加薪 顧立雄：任意喊價不是好情形

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨立法院黨團將修法幫軍人加薪，國防部長顧立雄今天說，不應用政治角力競相加碼，也違反預算法精神，就權力分立角度來看，大幅增加預算，應先徵詢行政院的意見；立法權應尊重行政權，任意這樣喊價，不是一個好的情形。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨天表示，將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等；希望政府在提高增加防衛韌性的同時，也能夠為國軍爭取應有的權益。

顧立雄今天上午赴立法院備詢前受訪表示，從總統賴清德上任後，就要求研議軍人待遇的調整，經過國防部內部相關討論後，提出相關待遇調整方案，也與行政院密切溝通中，取得初步共識。

顧立雄說，至於立委提出相關的修法，他認為不應用政治角力競相加碼，這也違反預算法精神，因為就權力分立角度來看，大幅增加預算，應先徵詢行政院的意見，也要提出財源出處，因此立法權要尊重行政權，任意這樣喊價，不是一個好的情形。

針對國民黨團喊出先提升待遇再進行軍購，顧立雄則說，這兩者好像沒有前後關聯，現在國防經費支出包括人員、作業維持費、軍事投資等，都屬於要著重的部分，所以沒有先後問題。

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此外，媒體詢問，台積電宣布加碼投資美國，美國總統川普說有了這樣的投資，若台灣出事，美國也會有很大的影響力，是否認為川普間接承諾協防台灣，顧立雄表示，川普的談話反應美國在印太區域的存在，對美國是重大核心利益。

顧立雄指出，美國在印太區域如果退卻，美國的經濟、軍事安全以及地緣政治，影響都非常巨大，美國最大的核心利益就是要維持印太區域。台灣與美國有共同的核心利益，也希望台海維持和平穩定現狀，對於現狀的維持，因為與美國有共同目標，所以願意採取嚇阻方法，阻止戰爭發生。（編輯：蘇龍麒、林家嫻）1140304