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首頁 / 政治

藍委擬幫國軍加薪 國防部：應依法徵詢行政院

2025/3/3 17:54
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（中央社記者吳書緯台北3日電）國民黨立法院黨團今天表示，將修法提高志願役津貼，以及修法將戰鬥加給加倍等。國防部指出，提升官兵待遇福利一向是政府努力推動事項，若立法院要修法提出加薪方案，應依法徵詢行政院，行政團隊也須評估相關影響。

國民黨團今天上午召開記者會，書記長王鴻薇表示，將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等。

國防部發言人孫立方少將下午受訪指出，提升官兵待遇福利一向是政府努力推動事項，國防部已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前由行政院審議中。

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孫立方表示，依預算法第91條規定，立委所提法律案若大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院的意見，指明彌補資金的來源，必要時，並應同時提案修正其他法律。

孫立方指出，立委提案修法增加官兵待遇等，對國軍官兵雖屬正向支持，但應兼顧國家整體施政負擔及可行性，依法應先徵詢行政院的意見，避免政府預算膨脹或影響整體施政，「這是目前國防部對這件事情的基本態度與立場」。（編輯：蘇志宗）1140303

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