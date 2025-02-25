陸軍司令提醒部隊貫徹「減法思維」 專注戰訓本務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北25日電）陸軍司令呂坤修上將昨天主持陸軍2月軍務會報，提醒各級主官秉持革新思維，緊密掌握敵情動態及未來戰爭型態趨勢，各單位應貫徹國防部長顧立雄「減法思維」政策指導，減少形式上的提報及行政庶務，使部隊專注於戰訓本務工作。

青年日報今天報導，呂坤修昨天主持陸軍司令部民國114年2月軍務會報，提醒各級主官應確遵參謀總長梅家樹上將於高階幹部圖上兵推的防衛作戰指導，秉持革新思維，緊密掌握敵情動態及未來戰爭型態趨勢，持續強化戰備整備作為，為陸軍堅實防衛戰力奠定良好基礎。

呂坤修提醒各單位應貫徹顧立雄「減法思維」政策指導，減少形式上的提報及行政庶務，使部隊專注於戰訓本務工作，另強調各級主官須了解新式訓練及基地訓測模式，精進部隊訓練，並持續整合後勤維保、教訓測優化等面向，全面帶動部隊進步，逐次提升防衛作戰效能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，陸軍司令部高勤官、各處組長及旅級以上主官等重要幹部均與會，相關業管單位實施「新式訓練整備」、「基地訓測模式優化」、「敵情活動研析」、「各國新式武器發展及作戰運用研析」等專題報告及重要議題研討，期望有效建立各級重要幹部共同作戰圖像，一同朝正確備戰發展方向，落實推動戰訓本務，厚植陸軍整體戰力。

會議也特別安排重要幹部觀摩「國軍地面指管系統作戰運用」動態演練，藉此深入了解新式指管系統的能力、限制及作戰運用，以有效結合作戰計畫，遂行作戰任務。（編輯：張若瑤）1140225