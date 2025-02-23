中國軍艦澳洲外海演習引關注 官媒：應讓國際習慣

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（中央社台北23日電）中國3艘軍艦近日航行於澳洲東岸外海並進行實彈演習引發紐澳兩國關切。對此，中國外交部宣稱演訓符合國際法和國際實踐；官媒環球時報則引述中國軍事專家說，中國海軍應多走向遠海展開訓練，讓國際社會逐漸習慣。

共軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行。儘管澳洲和紐西蘭對於演習未事先告知表達關切，中國軍艦還是在兩天內於塔斯曼海（Tasman Sea）國際水域舉行第2次演習。

澳洲政府表示，中方船艦21日發布令人不安的實彈射擊警告，迫使民航班機改道。紐西蘭政府官員則指觀測到遵義號發射實彈。

對於國際社會的反應，據中新社，中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會表示，演訓活動始終保持安全、規範和專業操作，符合有關國際法和國際實踐。

澳洲外交部長黃英賢當地時間21日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）外長會議期間與中國外交部長王毅會面。黃英賢在X平台發文表示，她提出澳洲對於安全及專業軍事行為的期望，也尋求中方就中國軍艦在沒有事先通知下在澳洲東岸外海進行實彈演習的解釋。

不過，中國外交部發布的通稿中沒有提到王毅與黃英賢的討論觸及了軍事議題，僅引述王毅在會見中表示希望「妥善處理差異分歧」。

此外，環球時報21日在報導中引述中國軍事專家張軍社表示，「一些國家對於美國海軍長年累月在其附近海域航行習以為常，但對中國海軍在這些海域的正常航行仍然不太適應、不太習慣」。

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張軍社指出，「中國海軍應更多走向遠海，開展各種訓練活動，讓國際社會逐漸習慣」。

中澳兩軍近日在南海發生衝突，澳洲國防部表示澳軍偵察機11日在南海上空遭遇共軍戰機的「不安全行為」，中國國防部則反指澳方侵權挑釁，隨後澳洲國防部於13日披露發現中國3艘軍艦在澳洲東北外海航行。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140223