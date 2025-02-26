中共無預警劃操演區 國安官員：換國際政治叫價空間

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（中央社記者溫貴香台北26日電）中共無預警在台灣外海劃設操演區。國安官員今天分析，中國身為聯合國安理會的常任理事國，未來處理俄烏或中東兩場戰爭，在這個時候透過展現硬實力，是否換取一些在政治上或國際政治上的叫價空間，值得觀察。

國防部今天表示，中共22架次軍機上午起逾越中線及延伸線，更公然違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

國安官員下午表示，第一，所謂「射擊訓練」是無預警型，透過中國某一艘軍艦海試頻道廣播，劃設區間，進行射擊訓練。此舉違反基本國際慣例，竟不顧及區間有民航、海上船隻有其他活動，尤其在公海上，沒有通知國際民航組織等單位，讓所有在運用這個區域的各方都遭遇不可測的風險。

國安官員表示，第二，公然對現狀單方面高度挑釁，更值得注意的是，中共此舉不單是在屏東跟高雄外海公海海域，幾天前就在紐西蘭跟澳洲中間，同樣是軍艦透過海試頻道喊話，劃設哪些空間，給出4個座標進行射擊訓練，也引起澳洲跟紐西蘭的抗議，至少有5條國際航線，且各種船貨漁船的來往區域，尤其是沒有通知大家，國際這麼多年來鮮少有這類情形，只有中國這樣做。

國安官員表示，今天發生這件事有個非常重要特徵，就是中共解放軍不只在台海、紐澳等海域，更早之前還在越南海域、菲律賓外海等進行軍事威懾，就時間點來說，過去在中國兩會之前，一定會在國際上有所挑釁來當作自己的實力展現，這對區域各方都是威脅。簡單來說，就是秀肌肉，是不是要對內有個交代，還得再觀察。

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國安單位研判，正當國際都還在聚焦俄羅斯入侵烏克蘭等國際情勢變動下，中共試圖在各區域間投入單方面且不論武力或其他力量試圖影響地緣的安定。

國安官員說，中國身為聯合國安理會的常任理事國，後續處理俄烏或中東兩場戰爭，勢必是各方要討論或爭取的角色，中國在這個時候透過展現硬的實力，換取一些在政治上或國際政治上的叫價空間，某程度去平衡接下來可能遭遇的另外一塊，即是各國對中國產能傾銷可能的因應措施，緊接著遇到美國或其他國家包括關稅等相關措施，值得觀察。（編輯：蘇龍麒）1140226