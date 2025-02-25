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馬祖傳斷訊 中華電：工程挖損光纜、行動通訊已恢復

2025/2/25 16:56（2/25 17:07 更新）
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圖為馬祖聚落。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北25日電）馬祖地區今天下午傳出行動通訊網路斷訊，中華電信回應指出，因台北市公園路燈工程施工不慎挖損光纜，台馬微波使用的光纜發生障礙，影響東引鄉部分基地台，緊急調度訊務至其它微波路由，全數行動通訊服務於下午2時33分已恢復正常。

依據民眾在馬祖地區網路社群反映，下午2時30分許，行動通訊網路斷訊，手機收不到訊號。對此訊號不穩狀況，時好時壞，有民眾將手機重新開機才有訊號。

中華電信公告指出，今天下午1時20分因台北市政府公園路燈工程管理處施工不慎，挖損中華電信光纜，導致台馬微波使用的光纜發生障礙，連帶影響東引鄉部分基地台。

中華電信指出，經緊急調度訊務至其它微波路由，下午2時33分全數行動通訊服務已恢復正常。

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中華電信指出，目前馬祖地區寬頻上網服務恐有壅塞現象，公司技術團隊已緊急派員處理中，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

數位發展部先前指出，原已排修的台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態，台馬通訊切換至微波傳輸。（編輯：林家嫻）1140225

#台北市
#中華電
#中華電信
#數位發展部
#馬祖
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