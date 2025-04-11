中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境
2025/4/11 10:28（4/11 10:41 更新）
（中央社記者張榮祥台南11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，中國籍王姓船長遭羈押禁見，南檢今天偵結起訴，移審台南地院，船上另7名船員涉案證據不足不起訴，將遣送出境。
「宏泰」貨輪2月22日晚上7時10分至25日凌晨3時在台南市將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但無回應。
中華電信2月25日凌晨3時許報案，稱台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂；第四海巡隊則發現「宏泰」貨輪下錨滯留，接獲斷裂事件通報後以現行犯攔停「宏泰」貨輪，押返台南安平港，送辦船上8名中國籍船員。（編輯：陳政偉）1140411
延伸閱讀中資背景貨輪涉毀台灣海纜 歐盟譴責蓄意破壞將聯合國際因應中國斷海底電纜 美司令：提前偵測嚇阻、強化台數位韌性中資背景貨輪涉毀海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法海底電纜遭破壞為何嚴重？上網追劇得靠它、國安金融也受影響
- 中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境2025/04/11 10:28
- 2025/04/11 09:00
- 2025/02/28 19:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國斷海底電纜 美司令：提前偵測嚇阻、強化台數位韌性