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中資背景宏泰貨輪涉毀台澎海纜 中國籍船長遭起訴、7船員遣送出境

2025/4/11 10:28（4/11 10:41 更新）
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中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，2月25日遭海巡署派員押返台南安平港。（海巡署提供）
中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，2月25日遭海巡署派員押返台南安平港。（海巡署提供）
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（中央社記者張榮祥台南11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，中國籍王姓船長遭羈押禁見，南檢今天偵結起訴，移審台南地院，船上另7名船員涉案證據不足不起訴，將遣送出境。

「宏泰」貨輪2月22日晚上7時10分至25日凌晨3時在台南市將軍漁港西北方6浬（台澎第3海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署通報安平港信號台廣播「宏泰」貨輪7次，但無回應。

中華電信2月25日凌晨3時許報案，稱台澎第3海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂；第四海巡隊則發現「宏泰」貨輪下錨滯留，接獲斷裂事件通報後以現行犯攔停「宏泰」貨輪，押返台南安平港，送辦船上8名中國籍船員。（編輯：陳政偉）1140411

台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
台灣國內海纜示意圖。（中央社製圖）
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