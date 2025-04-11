中資背景宏泰貨輪毀台澎海纜 中國船長遭起訴移審羈押

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（中央社記者張榮祥台南11日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，中國籍王姓船長遭羈押禁見，南檢今天上午偵結起訴，移審台南地方法院，地院下午認定有逃亡之虞，裁定羈押。

台南地院今天指出，王姓船長涉犯電信管理法第72條第1項之毀壞或其他非法方式危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線罪嫌，犯罪嫌疑重大，又是中國籍人士，在台無固定居所及親友，和台灣地緣關係薄弱。

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地院認定王姓船長毀壞海纜纜線，嚴重干擾政府及社會運作功能，可能產生公共危險，犯罪情節非輕，對社會秩序影響重大，且有逃亡之虞；在考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、被告人身自由之私益及防禦權受限制程度下，裁定羈押。

「宏泰58」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，王姓船長遭羈押禁見，南檢今天偵結起訴，移審台南地院，船上另7名船員涉案證據不足不起訴，將遣送出境。（編輯：郭諭儒）1140411