中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年

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（中央社記者張榮祥台南12日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，南檢4月偵結起訴，中國籍王姓船長坦承指示船員下錨、失職，但否認犯行，台南地院今天判處3年徒刑，可上訴。

台南地方法院今天宣判，王姓船長犯電信管理法第72條第1項毀壞纜線罪，處有期徒刑3年。

台南地院指出，台南市北門區外海5浬處海底設有中華電信負責維護管理的台澎第3海纜線，多哥共和國籍「宏泰58」貨船電子海圖標示海底纜線位置，此區域也公告為禁錨警戒區，船隻不得下錨。

「宏泰58」駛抵警戒區後，王姓船長於2月22日晚上9時30分至25日凌晨3時間，指示秦姓、張姓船員將6節錨鍊（約160公尺長）及錨爪釋放下水，但錨爪未確實固定於海床上，任由貨船在海面上以Z字型徘徊，造成台澎第3海纜線完全斷裂，無法正常傳輸通訊信號。

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王姓船長坦承指示船員下錨，但否認毀壞纜線犯行，只是失職。地院則認定王姓船長任意下錨，放任貨船徘徊，台澎第3海纜線因船錨拉扯而斷裂，中華電信受損逾新台幣1700萬元維修費用及逾180萬元船務代理費，因此判處3年有期徒刑。

「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，王姓船長遭羈押禁見，台南地檢署4月11日偵結起訴，移審台南地院，地院裁定羈押；另7名船員涉案證據不足不起訴，遣送出境。（編輯：李錫璋）1140612