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國安人士：中國「四海」極限施壓 欲控制第一島鏈

2025/6/2 11:42（6/2 11:48 更新）
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圖為中共海軍山東艦。（國防部提供）
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（中央社記者溫貴香台北2日電）共軍機艦近期頻繁現身黃海、東海、台海與南海等「四海」，國安人士今天指出，中國是想採取極限式施壓方式，展現對第一島鏈「四海連動」的全域控制企圖與能力，而台灣是非常重要戰略節點，倘若讓中國突破印太防線拿下西太平洋，將造成全球動盪與不可想像的後果。

中國國務院新聞辦公室5月12日發布「新時代的中國國家安全」白皮書，強調中國核心利益主要包括，國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。

觀察過去近1個月共軍機艦動態，國安人士指出，共軍5月曾多日出動各式主輔戰機、反潛機、無人機，以及軍艦、公務船等逾40機艦船，進入台灣應變區進行騷擾以增加施壓力度；且在5月休漁期，仍有30多艘「三無船」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）入侵澎湖西南海域越界捕魚。

國安人士說，總統賴清德就職滿一週年的520當天，解放軍第73集團軍所屬部隊在福建東南沿海舉行兩棲登陸演訓，另在5月也出現多起中國偷渡客乘坐橡皮艇等方式，刺探台灣海防等事件。

東海海域方面，國安人士說，中共東部戰區海軍船艦5月穿越宮古海峽到西太平洋進行海空聯訓，遼寧號航艦群5月25日在東海航訓時曾進行首次戰機起降，之後進入西太平洋演訓；另外，福建號航艦則進行第8次海上試驗。

至於黃海與南海方面，國安人士表示，中國在韓國西部海域離於島（中國稱「蘇岩礁」）附近設置鋼構物引發韓方抗議，意圖將黃海內海化，而南海則有山東號航艦群舉行演訓；且綜觀黃海、東海、台海與南海可發現，約有50至70艘中國各式軍艦與公務船、上百架次各式軍機，每天在「四海連動」進行各種襲擾等灰色地帶舉措。

對於北京的襲擾意圖，國安人士認為，核心目的是展現對第一島鏈「四海」的全域控制企圖與能力，作法有三，首先是近期在新加坡舉行的香格里拉對話，今年中國未派國防部長與會，而北京在重大區域性安全論壇召開前，常會透過展現軍事實力來彰顯中方的輿論戰場話語權。

其次是強化法律戰效果。國安人士說，中國希望透過包括軍事行動在內各式灰色地帶襲擾的「常態化」，進而逐步打破既有國際規則，強化中國在國際法律戰的效果，中韓的黃海、中國與菲律賓的南海島礁等爭端，均是「內海化」的政策作為。

國安人士指出，第三是藉由各式灰色地帶襲擾與軍事演訓等「極限式」施壓作為，提升解放軍的應處實力，並瞭解掌握他國的應對能量與能力，最終達成對第一島鏈全域控制能力。

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至於共軍極限式施壓與「實戰」能力的關連，國安人士認為，準備與能力有層次差別，共軍確實積極展現掌控「四海」區域內的「準備」，但海空聯合作戰與現代化軍事管理等「能力」仍待強化；中國特殊之處在於很少國家會採隨時可發動戰爭的「秀肌肉」方式，獲取自身的經濟或政治利益。

國安人士說明，共軍的第一島鏈全域極限式施壓，已經遠超過自身國防部署需要，在看待共軍侵擾台海周邊海空域時，必須從全島鏈「四海」格局來理解，中國不論要從巴士海峽或宮古海峽前出西太平洋，台灣是一個非常重要節點，倘若讓中國突破印太防線拿下西太平洋，將造成全球動盪與不可想像的後果。（編輯：林克倫）1140602

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