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國安人士：中意圖黃海內海化 壓縮駐日韓美軍防衛縱深

2025/6/2 11:40
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（中央社記者溫貴香台北2日電）中國近期與韓國在黃海海域迭生爭端，國安人士今天表示，其目的是意圖模糊韓國與中國間的黃海中線，將渤海首都防衛圈縱深延伸至黃海，變相壓縮韓日以及駐韓、駐日美軍的防衛縱深，並藉常態化存在形成國際法律戰效果。

台灣通稱的黃海，韓國稱為西海，而中國所稱蘇岩礁，韓國取名「離於島」，為黃海海上一個水下暗礁，位處上海崇明島與濟州島的中間位置，實際由韓國控制；不過，中國去年起陸續在中韓重疊的專屬經濟區（EEZ）海域設置鋼構物，引發中韓海上爭端。

國安人士指出，中共中央軍委會今年3月通過加速黃海內海化方案，預計今年結束前要設置12個海鋼構物，儘管理由是輔助漁業，但外界質疑恐會裝設海上或海面下觀測儀器，甚至包括軍事用途的雷達、聲波等感測陣列，而面對韓方抗議，中國拒絕理會。

國安人士透露，中國也派遣海警船艦在黃海執行常態性巡弋，此前亦在東海、黃海周邊海域進行海上演習，並拒絕其他船隻進入演訓水域，變相將黃海與東海視為中國自身內部水域；且有情資顯示，中國有把握韓國不會循國際仲裁方式解決此爭議。

國安人士認為，中國加速將黃海「內海化」目的有三，一是如同共機逾越海峽中線一樣，意圖模糊韓國與中國間的黃海中線；二是將渤海的首都防衛圈縱深擴展延伸至黃海，變相壓縮韓日以及駐韓、駐日美軍的防衛縱深；三是參考東海經驗，意圖藉常態化存在形成國際法律戰效果。

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國安人士指出，中國不能只以渤海作為首都防衛圈，必須納入、外推至黃海外緣作為緩衝區，由於外推至黃海就直接面對韓國、日本與駐韓日美軍，此戰略冒進遂引發近期所觀察，黃海海域出現極限性軍事施壓或灰色地帶等共軍機艦侵擾行為。

至於中共的「四海」極限式施壓，是否為2027年攻台布局，國安人士說明，2027屬情境想定，首先是中共領導人習近平第3任期至2027年秋天，2028年初是台灣總統與立委大選、年底是美國總統大選，所以台灣可能成為習近平第4任藉口；第2個想定是中國若想前出至西太平洋，宮古海峽與巴士海峽是重要海上隘口，台灣扼守巴士海峽自然是首要目標。（編輯：林克倫）1140602

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