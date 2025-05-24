中國在黃海劃3禁航區 韓外交部表達關切

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（中央社台北24日電）中國20日發布航行警告，在黃海劃設3個禁航區。據路透社報導，韓國外交部今天表示，韓國已就中國在韓中暫定措施水域（PMZ）設立禁航區一事，向中方表達關切。

中國連雲港海事局20日發布航行警告，自5月22日上午8時至5月27日上午8時，在黃海的諸點連線範圍內禁止船舶駛入。

路透社報導稱，韓國外交部今天表示，韓國已就中國在韓中暫定措施水域設立禁航區一事，向中方表達關切。

韓聯社23日引述一家美媒報導稱，中方劃設的3個禁航區大部分位於韓中暫定措施水域內。其中一個禁航區範圍跨及兩國專屬經濟區（EEZ），另一個則完全在韓國專屬經濟區之內。

報導稱，中方此舉可能為展開軍事活動。

據韓聯社報導，韓軍相關人士23日表示，無法對他國在公海上實施的軍事活動提出交涉，但正在密切關注中方在黃海韓中暫定措施水域的一系列活動。

韓聯社引述部分觀點指出，中方曾未經協商在該水域設置構造物，此次再劃設禁航區，可能意在擴大在黃海的影響力。

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但報導也提到，中方此次劃設的禁航區屬於公海，韓軍也有曾為軍演在該水域部分區域劃設禁航區的前例。

位於韓國西部海域的韓中暫定措施水域，是兩國專屬經濟區重疊海域的一部分，雙方在2000年簽訂韓中漁業協定，由兩國政府共同管理水產資源，兩國漁民均可作業。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140524