0323-0329一週大事

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一週大事關注焦點：緬甸7.7強震／韓國野火／美國安群組誤加媒體人／香港長和暫緩出售港口／電價凍漲／陸配亞亞離台／京華城案／諸慶恩無罪

國外新聞

★緬甸地震死亡人數破千 軍政府：1002死2376傷

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里，首都奈比多一家綜合醫院因大量傷患者湧入，成為「大規模傷亡區」，連接實皆和瓦城、有90年歷史的阿瓦橋也倒塌。根據緬甸軍政府領袖，地震死亡人數超過1000人，另有2000多人受傷。很少發生地震的泰國也受到影響，首都曼谷多處建築損壞，街頭擠滿被嚇壞的民眾，曼谷一棟興建中的33層大樓崩塌，至少有3名工人死亡、81人受困瓦礫堆中。泰國總理貝東塔下令曼谷為緊急狀態區域。

★韓國最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）

韓國東南部慶尚北道22日起野火肆虐，影響範圍已達4萬5157公頃，是韓國史上最大規模的森林大火。韓國山林廳長林尚燮28日宣布主火勢已經被控制住，餘火估計仍需5、6天才能撲滅；義城、安東、青松、英陽、盈德共有24人不幸喪生，國寶孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼。

★韓國憲法法院駁回總理韓悳洙彈劾案 恢復代理總統職權

韓國總理韓悳洙去年因拒絕任命3名新的憲法法院法官，與反對黨主導的國會起衝突而被彈劾及停職。韓國憲法法院24日駁回彈劾案，並恢復他的代理總統職權。韓悳洙感謝法院的決定，並表示韓國現在沒有分裂的空間，優先要務是向前邁進。

★美國安群組誤加媒體人 跨黨派參議員要求正式調查

美國大西洋月刊總編輯高德柏格意外被加入國安高層Signal群組，獲知葉門空襲機密，事件曝光後引發民主黨及共和黨議員憤怒。美國國家安全會議透過聲明表示，正調查記者的電話號碼為何被加入Signal群組。專精國安案件且曾任中央情報局官員的律師卡洛爾指出，不應低估這件事的嚴重性，考量葉門行動時揭露並討論機密事項，這些Signal群組的討論看來違反秘密資訊管理相關的聯邦法律。

★川普：4/2起對所有外國銷美車輛徵收25%關稅

美國總統川普26日宣布將對所有在外國製造、進口到美國的車輛徵收25%關稅，新關稅將於4月2日上路。這是川普祭出的最新一輪關稅措施，目的在促使汽車製造業回流美國。川普表示，新關稅措施會是永久性的，將促使美國汽車業大幅成長。

★被捕伊斯坦堡市長獲提名 成土耳其2028大選候選人

伊斯坦堡警方23日向示威者噴灑胡椒噴霧。（路透社）

土耳其總統艾爾段的主要政敵、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯因涉嫌貪腐和支持恐怖組織被捕，市長職務也遭到解除。外界普遍認為他是當前唯一有能力挑戰艾爾段的政治人物。土耳其主要反對黨、國會第2大黨共和人民黨23日舉行黨內初選，24日宣布提名伊瑪莫魯為2028年總統選舉候選人。伊瑪莫魯被捕後，數以萬計民眾25日持續在首都安卡拉抗議，目前已有近1500人遭到逮捕，7名報導抗議活動的記者遭法院還押後審，其中包括一名法新社攝影記者，法新社對此表達強烈譴責。

★以色列空襲加薩南部 哈瑪斯證實政治領袖巴達威遭暗殺

巴勒斯坦民眾23日聚集在一處以色列空襲過後被毀壞的建築旁。（路透社）

以色列18日在加薩發動全新軍事行動，不僅打破了先前2個月的相對風平浪靜，也等於是違背了停火協議，當地居民通報砲火攻勢正日益升高。哈瑪斯23日證實政治領袖巴達威遭以色列暗殺，他們說，巴達威與妻子原本在庇護所內祈禱，未料遭以色列飛彈擊中。加薩衛生部統計，自以哈戰爭爆發以來，當地迄今有逾5萬人喪生。

★星島日報：香港長和暫緩出售海外港口計畫

香港長江和記實業有限公司3月初公布計畫出售全球43個港口權益，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。計畫公布後引起北京震怒，香港親北京的媒體刊文、轉載中共中央港澳工作辦公室，和國務院港澳事務辦公室的官網內文，批評美國脅逼長和賣港口資產，指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，這是北京中央首次以間接方式批評掌控長和的李嘉誠家族，原訂4月2日前簽訂出售協議，28日已宣布暫緩計畫。

★日本櫻花接力開 東京24日綻放比去年早5天

日本高知市與熊本市氣象台人員23日宣布，作為開花標準的染井吉野櫻花樹開花，成為日本今年櫻花最早綻放的地區。位在日本南部四國島的高知市開花時間與去年同一天，位於九州的熊本市則比去年早3天。另一方面，靖國神社為判斷東京櫻花（染井吉野櫻）開花標準樹，日本氣象廳24日宣布東京櫻花開花，比去年早5天。

★澳洲西岸珊瑚礁大規模白化 科學家：2011年以來最嚴重

環境慈善機構「麥德魯基金會」海洋科學家奎格利表示，澳洲寧格羅礁正在發生大規模白化現象，是2011年以來最嚴重的一次。寧格羅礁沿著澳洲西海岸淺水區綿延300公里，是世界上最大的裙礁之一。奎格利說，不僅僅是珊瑚礁的頂部在白化。許多不同種類的珊瑚都在白化。

國內新聞

★緬甸地震 賴總統：如有需要台灣願提供必要協助

緬甸發生規模7.7地震，鄰近的泰國也發生有感地震。總統賴清德28日表示，已請外交部透過駐緬甸與駐泰國代表處，了解當地災情、掌握國人受災情況。台灣會與國際社會一同關注救災進展，如有需要，台灣願意提供必要協助。

★美史丹佛論壇首登台 谷立言：反對強行改變台灣地位

美國在台協會處長谷立言23日於「台灣未來：國際變局下的現代化之路」論壇指出，美台不僅是科技發展的領導夥伴，台灣也是美國第7大貿易夥伴。維持台海現狀對美國乃至於世界都至關重要，川普政府對維持和平的承諾堅定，如同國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美方對台灣議題立場一貫、不會捨棄，反對任何以武力威脅造成「台灣地位」的改變。

★卓榮泰：保國安 研商管制陸生修讀國家關鍵核心技術

為有利後續管控與有效確保國家安全，行政院長卓榮泰27日主持行政院會時表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，請相關部會盤點並確實提報技術項目。（中央社檔案照片）

行政院長卓榮泰27日表示，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握國防科技、攸關台灣產業競爭力關鍵核心技術的部會，將要確實提報技術項目，以利後續管控與有效確保國家安全。

★陸配亞亞涉武統言論搭機離台 陸委會籲陸配尊重台灣社會民情

陸配劉振亞（前）涉武統言論遭處分限期離境，25日晚間從台北松山機場搭機離台；她強調離開台灣不等於默認移民署的指控。中央社記者裴禛攝 114年3月25日

以「亞亞在台灣」為名在社群媒體呼應中共武統的陸配劉振亞，遭移民署廢止依親居留許可、限期離境。劉振亞25日在期限的最後一天上午與丈夫到內政部門外召開記者會，要求撤銷行政處分，兩人並向法院聲請停止執行限期離境，法院審酌劉女有危害社會安定之虞，對公益有重大影響，裁定駁回。先前曾表示不會自行離境的劉女最後改變心意，搭乘25日晚間8時45分班機前往中國福州，她在松山機場重申希望某天能堂堂正正走進台灣，進行後續法律程序。陸委會呼籲國人不要因為少數極端事件標籤化特定群體，也呼籲極少數陸配尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立。

★京華城案 柯文哲沈慶京等4名被告續押2個月

台北地院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，1月認定前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇與前台北市長辦公室主任李文宗等4人涉犯重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。隨著羈押期限將屆，北院3月28日裁定柯文哲等4人自4月2日起繼續羈押禁見2個月，目前被告4人、同案共犯及證人供述有差異，未來將密集審理。

★明良臻涉查水表案改裁定羈押禁見 法院：嫌疑重大且有串證之舉

花蓮縣民政處長明良臻涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引「查水表」爭議。花蓮地院原裁定交保，檢方抗告，台灣高等法院花蓮分院發回更裁。依檢察官所舉證據，明良臻有湮滅證據、串證之舉，且明良臻為機關主管，即使暫離或辭退該職務，仍對共犯、證人具影響力，加上現今科技設備發達，花蓮地院裁定羈押，禁止接見、通信。

★電價凍漲 考量國際關稅變化等風險、續爭取預算撥補

經濟部28日召開電價費率審議會，考量近期國際關稅變化、貿易談判等不確定因素，審議會慎重討論後決議不調整電價。經濟部將持續協助台電爭取預算撥補，緩解財務壓力：行政院也籲請立法院儘速通過去年提出的追加撥補台電1000億元預算。電價費率審議會將於9月再度召開，審定電價。

★諸慶恩含冤22年無罪確定 檢察官為死亡被告平冤首例

富商翁茂鍾與法官石木欽等司法人員不當來往，意外揭露銀行經理諸慶恩被控偽造文書疑為冤案，但諸慶恩已於民國92年離世。案經高檢署聲請開始再審獲准，高檢署27日撤回上訴，維持一審無罪判決確定，創下檢察官成功為死亡被告平反冤情的司法先例。最高檢察署檢察總長邢泰釗說，法律可以是向善的力量，本案是台灣首件完全基於法律程序救濟，回復往生者司法清白的案件，是台灣人權保障里程碑。

★前交通部長郭瑤琪過世 任內雪隧完工、因收賄案入獄

前交通部長郭瑤琪24日因主動脈剝離過世，享壽69歲。郭瑤琪任內雪山隧道完工通車，2006年因高速公路電子收費（ETC）案爭議請辭，隨後被控曾於任期內收受有意競標台鐵台北車站商場招標案的南仁湖集團負責人放在茶葉罐內的2萬美元賄賂，二審判刑8年、褫奪公權4年。她在2014年入獄，2016年因罹癌保外就醫。她堅稱沒有收受賄賂。

★創意私房會員可指定性影像 中檢、北檢分案偵辦

媒體報導指出網路論壇「創意私房」高級會員可指定性影像。台灣高等檢察署28日指出，考量創意私房會員眾多，經協調決定由曾偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，分案積極偵辦，以確保婦幼安全與權益。北檢表示已指派婦幼保護專組分案偵辦。