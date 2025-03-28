韓國最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國慶尚北道發生韓國史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，韓國山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。

韓國東南部慶尚北道自22日起受到野火肆虐，影響範圍至今約達4萬5157公頃，是韓國史上最大規模的森林大火，也幾乎是過去最高紀錄的兩倍。先前規模最大的野火2000年發生在江原道東海岸，當時受災面積為2萬3794公頃。

韓國山林廳長林尚燮在記者會上表示，自今天下午2時30分起，盈德、義城、安東、青松、英陽等地的主火勢已經接連獲得控制，現在將轉由地方政府進行餘火清除工作，但山林廳仍會提供協助。

林尚燮說明，這次火勢之所以影響範圍廣，主要是因為強風及氣候乾燥，火星不斷被強風帶到他處乾燥的樹枝或落葉上，導致火勢快速擴散，擴散速度最快一度達到每小時8.2公里。

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這次火災中，義城、安東、青松、英陽、盈德共有24人不幸喪生。被指定為國寶的孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼，包括住宅等共有2412處建築燒毀或受損。

野火雖已獲得控制，但當地山林及居民生活的地區都付之一炬，損害清點工作預計得花上1個月，慶尚北道已決定成立野火受害對策本部，協助居民解決居住等生活問題。（編輯：唐聲揚）1140328