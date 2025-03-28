加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓國最大野火149小時終獲控制 餘火撲滅還需5、6天

2025/3/28 19:00（3/28 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）
義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國慶尚北道發生韓國史上最嚴重野火，得益於27日晚間降雨及天氣條件，韓國山林廳在野火蔓延149個小時後，今天宣布控制住主火勢，但餘火估計仍需5、6天才能撲滅。

韓國東南部慶尚北道自22日起受到野火肆虐，影響範圍至今約達4萬5157公頃，是韓國史上最大規模的森林大火，也幾乎是過去最高紀錄的兩倍。先前規模最大的野火2000年發生在江原道東海岸，當時受災面積為2萬3794公頃。

韓國山林廳長林尚燮在記者會上表示，自今天下午2時30分起，盈德、義城、安東、青松、英陽等地的主火勢已經接連獲得控制，現在將轉由地方政府進行餘火清除工作，但山林廳仍會提供協助。

林尚燮說明，這次火勢之所以影響範圍廣，主要是因為強風及氣候乾燥，火星不斷被強風帶到他處乾燥的樹枝或落葉上，導致火勢快速擴散，擴散速度最快一度達到每小時8.2公里。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次火災中，義城、安東、青松、英陽、盈德共有24人不幸喪生。被指定為國寶的孤雲寺內延壽殿、駕雲樓都被燒成灰燼，包括住宅等共有2412處建築燒毀或受損。

野火雖已獲得控制，但當地山林及居民生活的地區都付之一炬，損害清點工作預計得花上1個月，慶尚北道已決定成立野火受害對策本部，協助居民解決居住等生活問題。（編輯：唐聲揚）1140328

#東海岸
#慶尚北道
慶尚北道居民27日行經被野火焚燒殆盡的家園。（韓聯社）
慶尚北道居民27日行經被野火焚燒殆盡的家園。（韓聯社）
延伸閱讀
韓國史上最嚴重野火增至28死 逾3.7萬人撤離家園世界氣象組織：2024破高溫紀錄 加速冰河融化2024年異常高溫 研究：地球可能已進入升溫1.5°C時代
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：