緬甸地震 賴總統：如有需要台灣願提供必要協助

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今晚表示，緬甸發生芮氏規模7.7淺層強震，鄰近的泰國也發生有感地震，已請外交部透過駐緬甸與駐泰國代表處，了解當地災情、掌握國人受災情況。台灣會與國際社會一同關注救災進展，如有需要，台灣願意提供必要協助。

賴總統晚間在臉書發文表示，內政部消防署已通知各輪值單位整備待命，相關單位也會持續掌握當地情勢，確保國人在外安全。

總統提醒在當地居住或旅遊的國人，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。

他表示，如有任何緊急需求，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內直撥：09-257-257- 575，泰國境內直撥：081-666-4006。

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總統說，祈願災情減至最低，救災與復原工作順利，所有受影響的人們都能平安無恙。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。（編輯：謝佳珍）1140328