緬甸地震大量傷患湧入首都奈比多醫院 90年歷史橋梁倒塌[影]

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（中央社奈比多28日綜合外電報導）緬甸首都奈比多（Naypyidaw）一家大型醫院高層告訴法新社，在緬甸今天發生規模7.7強震後，這家醫院成為了「大規模傷亡區」。

法新社報導，這家綜合醫院有1000個病床，急診室外有傷者大排長龍接受治療，有些傷者痛苦地扭動身體，其他傷者則靜靜地躺著，親屬們試圖安慰他們。

根據緬甸伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，連接實皆和瓦城、有90年歷史的阿瓦橋倒塌。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140328

緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）

緬甸首都奈比多道路裂開。（法新社）

緬甸首都奈比多一座寺院被震毀，一名僧侶從瓦礫堆中走出。（美聯社）