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緬甸地震規模7.7深度僅10公里 泰國曼谷有感民眾逃到街上[影]

2025/3/28 15:27（3/28 17:39 更新）
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曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
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（中央社奈比多28日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

影片來源：中央社

路透社報導，緬甸地震強度就連泰國都能感受到，地震發生後泰國首都曼谷有數百人逃出建築，目擊者說恐慌的人們逃到街上，游泳池的水也潑出來。

社群媒體X上傳出一段曼谷施工中的摩天大樓整個倒塌的驚人畫面，但真實性尚待核實。

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緬甸政府目前沒有發布地震損害消息。德國地球科學研究中心（GFZ）表示地震深度僅10公里，震央鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay）。

法新社報導，美國地質調查所表示，地震發生於當地時間中午12時50分（台北時間下午2時30分），泰國曼谷與中國雲南都能感受地震威力。（譯者：洪培英/核稿：陳亦偉）1140328

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緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出，穿梭在車流中。（路透社）
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出，穿梭在車流中。（路透社）
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出。（路透社）
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出。（路透社）
緬甸地震後，緬甸首都奈比多道路裂開。（法新社）
緬甸地震後，緬甸首都奈比多道路裂開。（法新社）
緬甸首都奈比多一座寺院被震毀，一名僧侶從瓦礫堆中走出。（美聯社）
緬甸首都奈比多一座寺院被震毀，一名僧侶從瓦礫堆中走出。（美聯社）
緬甸奈比多寶塔因地震毀損。（美聯社）
緬甸奈比多寶塔因地震毀損。（美聯社）
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