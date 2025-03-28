緬甸地震 觀光署：尚無旅行團受影響通報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。交通部觀光署說，目前並未接獲旅行社通報有旅行團受到地震影響。

觀光署說，目前未接獲旅行社通報有團體受到地震影響；其次，經詢問旅行業公會或協會，也都未接獲有旅行團受影響的相關訊息；大型旅行社也回覆未有旅遊團體受影響。

透過 Google News 追蹤中央社

觀光署說，將持續關注這起地震後續發展並適時回應。

中華民國旅行業品質保障協會中南半島線發言人蔡承廷告訴中央社記者，疫後至今，台灣到緬甸的航班並未恢復，目前市場並未推一般的緬甸旅遊團。（編輯：黃名璽）1140328