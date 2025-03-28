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緬甸地震 消防署：120人、6犬待命整備助搜救

2025/3/28 16:58（3/28 17:39 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生規模7.7強震。對此，消防署下午說，已通報屏東縣及桃園市特種搜救隊整備，120人、6搜救犬和15公噸裝備已待命準備。

消防署透過新聞訊息表示，在獲悉緬甸發生強震後，署內特搜隊立即在最短時間完成救災準備，並在第一時間已通報國際人道救援第一、二梯次輪值縣市（屏東縣、桃園市）的特種搜救隊進行搜救任務準備。

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同時，也檢點國內各搜救隊救災量能、持續監控災情。

消防署說，目前已完成搜救人員120人，包含5名醫師、1名獸醫師、7名護理師，及6隻搜救犬和15公噸各式裝備器材，救援待命整備，隨時可因應各項重大災難的應變支援，展現台灣救災的軟實力。（編輯：黃名璽）1140328

#屏東縣
#桃園市
#消防署
#緬甸
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