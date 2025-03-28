緬甸地震 新光醫院捐10萬美元物資不排除進災區

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（中央社記者曾以寧台北28日電）緬甸中部地區今天發生規模7.7大地震，醫衛新南向緬甸主責醫院新光醫院今天宣布，捐助價值10萬美元（約新台幣333萬元）醫療物資，也不排除整隊前往當地協助救災。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。

新光醫院副院長洪子仁今天告訴中央社記者，作為衛生福利部緬甸醫藥衛生主責醫院，第一時間即與新光醫院位於當地的協調人、駐緬甸台北經濟文化辦事處聯繫，取得第一手資料；並與董事長吳東進、院長侯勝茂共同決定，捐助價值10萬美元醫療物資，支援賑災。

洪子仁說明，因緬甸當地金融管制較為複雜，將透過駐處安排捐贈相關事宜；若當地較需要現金，也可將醫療物資改為現金，進行捐贈。

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至於是否派員前進災區協助當地醫療，洪子仁說明，因震央與辦事處所在的仰光有一段距離，震災發生地點實際狀況與交通是否通暢，都尚不明朗，且過往緬甸政府較排斥外國團隊進入救援，因此將持續與當地聯繫，不排除立刻整隊前往當地協助救災，發揮Taiwan can help精神。

洪子仁表示，自2015年以來，新光醫院與新光人壽慈善基金會持續對緬甸進行醫藥衛生的計畫，並捐贈物資、支援家醫計畫，總捐助金額已超過新台幣3000萬元，且緬甸每年都有醫護人員到新光醫院受訓，因此在地震發生後第一時間立刻決定捐助，支援當地遭受強震所造成的醫藥衛生需求。（編輯：黃名璽）1140328