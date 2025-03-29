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緬甸地震 中國雲南救援醫療隊抵達仰光

2025/3/29 10:12
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（中央社記者李雅雯台北29日電）緬甸地震釀嚴重災情，中國雲南救援醫療隊共37人攜帶應急救援物資抵達緬甸仰光。中國外交部表示，高度關注災情，表達誠摯慰問，希望早日克服困難、重建家園。

據央視新聞報導，中國雲南救援醫療隊共37人前往災區馳援，於當地時間29日清晨抵達緬甸仰光。中國雲南救援醫療隊人員攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資共112套前往。

中國外交部官網29日凌晨1時35分發出「外交部發言人就緬甸地震答記者問」。

中國外交部表示，緬甸是中國友好鄰邦，高度關注緬甸地震災情，表示誠摯慰問，「我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園」。

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中國外交部指出，地震發生後，中國駐緬甸使領館第一時間啟動應急機制、發布領事提醒，全面了解核實當地中國機構、企業和人員安全情況，目前尚未收到中國公民死亡的報告。

中國外交部強調，對於緬甸人民遭受的地震災害感同身受，願意根據緬甸需要，向災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、度過難關。（編輯：廖文綺）1140329

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