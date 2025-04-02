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僑委會預計4/8開啟捐款專戶 偕民間力量送愛緬甸

2025/4/2 14:35（4/2 16:04 更新）
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僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青（左2）主持，緬甸台商代表王明祥（左1）、緬甸台商總會會長楊友全（左3）以及2位緬甸僑生代表出席。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青（左2）主持，緬甸台商代表王明祥（左1）、緬甸台商總會會長楊友全（左3）以及2位緬甸僑生代表出席。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
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（中央社記者楊堯茹台北2日電）緬甸強震死亡數字估逾3000人，僑委會委員長徐佳青今天表示，預計在4月8日正式開啟緬甸震災捐款專戶，結合台商會以及僑校系統管道提供災民物資，但不能講明運送管道，「某個國家」會來阻擋封鎖。

法新社報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）1日表示，這起強震已造成該國2719人喪生，估計數字將突破3000人，另造成4521人受傷，另有441人下落不明。

僑委會上午舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，由僑委會委員長徐佳青主持，世界台灣商會聯合總會副總會長林凱民、緬甸台商總會會長楊友全、緬甸台商代表王明祥以及2名緬甸僑生代表出席。

徐佳青表示，緬甸強震讓當地交通運輸中斷，感謝台商自願站出來幫助緬甸災民，第一批救援物資今天將送達災區，這是由台商自行出資、採購以及運輸到現場；僑委會的僑校系統將作為物資集中站，明天開始進行發放作業。

徐佳青也宣布，僑委會已向衛福部申請進行聯合勸募作業，專戶預計4月8日正式開放捐款，備註欄須註明「緬甸震災專款」。善款分三大用途，首先是幫助在台彎的受災僑生，第二，協助受損、倒塌的約60間僑校重建，第三則是透過台商會、僑校組織系統提供災民物資援助。

徐佳青坦言，緬甸在軍政府主政下，不管是外匯、物資都受到管制、需政府批准，包含金流、簽證許可都困難重重。即便華航願意無償運送，物資仍被擋在緬甸海關，僑委會決定結合台商會、僑校系統等民間力量，將台灣的愛心送到位。

徐佳青直言，物資運送管道若直接講明，就會有「某個國家」來阻擋封鎖，「只有一個敵對國家會封鎖台灣」，且目前管道也不是很暢通，希望未來穩定後再擴大援助。

楊友全則說明，目前物資欠缺嚴重的包括手電筒、帳篷、毛毯、食品、飲用水、睡袋、床墊、蚊帳等，台商會正著手準備第二批物資，預計3天後送往災區。林凱民也說，世界台商總會已決定發起全球會員捐助，發揮Taiwan can help精神。

正在台北師範大學就讀楊姓緬甸學生回想得知家鄉地震當下，一度哽咽語塞。她說，緬甸地震發生時一度與家人失聯，好不容易聯絡上妹妹時，聽到爸媽的哭聲說「沒有家了」。

楊姓學生表示，看到台灣是第一個出面幫忙緬甸的國家，「但是因為某些原因一直受到阻礙」，希望在這麼大的災難中不要有這方面阻礙；徐姓學生也說，不喜歡這些救援被擋在境外。

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僑委會緬甸地震捐款專戶預計4月8日開放捐款，國外匯款：戶名「財團法人海華文教基金會」（ Overseas Compatriots Culture and Education Foundation），帳號：201-10-38369-3，Switch code：ICBCTWTP201。

國內捐款：戶名「財團法人海華文教基金會」，帳號：001-50-169089-5。（編輯：張均懋）1140402

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僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，2名緬甸僑生代表出席，其中楊姓學生一度哽咽語塞。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，2名緬甸僑生代表出席，其中楊姓學生一度哽咽語塞。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，緬甸台商總會會長楊友全受訪表示，緬甸當地缺乏大型機具，救援速度慢。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
僑委會2日舉行「有僑無礙 送愛緬甸」記者會，緬甸台商總會會長楊友全受訪表示，緬甸當地缺乏大型機具，救援速度慢。中央社記者楊堯茹攝 114年4月2日
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