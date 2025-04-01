緬甸未接受台灣馳援 學者：軍政府鞏固政權優先 憂國際介入

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（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）緬甸28日強震造成多人死傷，台灣等國迅速表態願意協助救災，目前僅有中國、俄羅斯、印度和新加坡等國進入緬甸協助救災。台灣搜救隊未能進入緬甸。人權組織「人權觀察」今天呼籲，緬甸軍政府不應以任何理由拒絕救援行動。

緬甸28日發生震矩規模7.7地震，死傷人數逾千，緬甸軍政府罕見向國際求援，包括台灣在內，多個國家和機構都表態願意協助。

目前僅中國、俄羅斯、印度、新加坡、泰國和馬來西亞的搜救隊日前抵達緬甸。印尼醫療和救援小組預計本週出發。

台灣第一時間已向泰國與緬甸政府表示願派遣搜救隊協助，並整裝待命馳援，但最終未能前往緬甸災區，消防署3月30日解除待命。

人權觀察：豈可拒絕人道救援 蒼生為念何在？

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）今天透過新聞稿呼籲緬甸軍政府允許人道援助進入災區，並批評緬甸軍在災區實施空襲和限制網路通訊，增加人道救援的複雜度。

新聞稿寫道，多個國家和國際機構已提供援助，外國救援隊在地震後幾天內抵達瓦城（Mandalay）和奈比多（Naypyidaw）。並指出，「儘管軍政府表示歡迎一切援助，但台灣搜救隊卻被拒絕入境」，另外，軍政府發言人也表示不允許外國媒體進入。

「人權觀察」亞洲區副主任劉智心（Bryony Lau）說：「軍政府必須屏棄過去駭人的作法，確保人道援助能迅速送達地震災區那些生命受到威脅的人們。」

「人權觀察」表示，根據國際人道法，緬甸軍方和反對派武裝組織有義務向有需要的民眾，提供迅速、無阻的人道援助，「不得以任何理由拒絕同意救援行動」。

緬甸軍政府藉地震提振執政合法性

澳洲墨爾本大學「緬甸研究網絡」（MRN）研究員威爾斯（Tamas Wells）指出，緬甸軍政府僅允許部分國家的搜救隊進入緬甸，是因為「它們在國際上處於孤立狀態，僅有少數國家承認其（執政）合法性」。

威爾斯向中央社解釋，緬甸軍擔心國際社會介入，可能削弱他們剩餘的微弱勢力，緬甸軍決定哪些國家搜救隊能進入控制範圍，絕對存在政治考量。

他補充：「軍政權正努力求生存，或許他們希望地震援助能為他們提供一些（執政）的合法性。」

學者：救人命沒興趣 天災時刻只想著鞏固政權

長年研究緬甸與國際援助政治的威爾斯批評，緬甸軍政府對拯救緬甸人民的性命不感興趣，因為「他們持續在災區進行軍事行動」。

英國廣播公司（BBC）日前報導，緬甸28日發生大地震當天，軍政府仍持續轟炸國內的反抗勢力。

威爾斯說：「若他們（緬甸軍）在發生天災後，還轟炸自己的人民，他們就不能被視為是真正致力於拯救生命。」

緬甸挑選人道救援組織 政治正確最優先

另一個專門研究緬甸的非營利研究機構也向中央社表示，緬甸軍政府允許哪些國家赴緬甸救災時，主要考量並非災民，而是提供救援的國家是否會干涉內政。

曾駐緬甸逾10年、不願具名的計畫主任指出，「台灣在地震救災上擁有豐富經驗，並具備救援所需的技術和物資，但軍政府卻不允許台灣搜救隊前往救災，明顯是政治考量」。

新華社報導，3月30日晚間，中國國際救援隊118名隊員，攜6隻搜救犬、2台救援車、救援裝備和醫療物資抵達緬甸。

緬甸軍方政變後，歐美國家、國際組織及人權團體強烈譴責並實施制裁，中國對緬甸軍政府態度相對溫和，不僅未譴責，外交部還強調「中國是緬甸友好鄰邦」，盼緬甸能妥善處理分歧。

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威爾斯表示，「中國是少數支持緬甸軍的國家之一，大多數的國家都認為軍方沒有能力或意願組成政府，因此應該放棄政權」。

聯合國調查指出，俄羅斯和中國提供武器助緬甸軍政府鎮壓反對勢力，印度也提供少量物資。除此之外，中緬在經貿等多個領域交流密切，緬甸是中國一帶一路重要參與國。（編輯：韋樞）1140401