加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震2/162
首頁 / 國際

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

2025/4/1 10:52（4/1 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
來自台灣的婦人在緬甸地震後受困瓦城長城飯店，經過多日搶救未能救出，在3月31日逝世。（羅振華提供）
來自台灣的婦人在緬甸地震後受困瓦城長城飯店，經過多日搶救未能救出，在3月31日逝世。（羅振華提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷1日專電）緬甸中部發生震矩規模7.7強震，來自台灣的婦人受困瓦城的倒塌旅館，經過多日搶救未能救出，在昨天逝世。婦女的先生感謝台灣民眾對他們的關注，希望太太火化後骨灰能送回台灣。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

鄰近實階市的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）災情慘重，來自台灣的林氏夫妻在瓦城長城飯店（Great Wall）遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但太太則被困在倒塌建築物內。

不過經過多日搶救，仍未能救出這位台灣婦人，昨天下午救援隊派遣搜救犬及生命探測儀到倒塌飯店現場，現場無生命跡象。

緬甸台商總會秘書長羅振華表示，如果今天可以挖出遺體，會將遺體送到曼德勒雲南會館，擇日辦理告別式，火化後送回台灣；駐緬甸代表處僑務組組長林冠宏已經抵達瓦城，見到林先生並詳談後續相關事宜。

根據羅振華提供的影片，林先生在影片中表示他差一秒鐘就被困在旅館，逃出來後過去幾天他穿著僧侶的衣服，住在寺廟中，到寺廟有可以翻譯的人幫忙照顧他，也有來自台灣的人來關心他，他覺得這是一種親情的流露。

google news透過 Google News追蹤中央社

林先生表示，太太喜歡做善事，太太去世雖然是個人生命的終點，但也是她另一個生命的開始，就像他正在錄製影片時，太太的魂魄可能就在身邊，只是在不同世界。

林先生表示希望太太骨灰可以送回台灣，他也謝謝台灣人對他們的關注。他表示這幾天看到緬甸人沒有機器只能徒手挖，沒有安全帽也沒有口罩，他認為大家要珍惜台灣這個寶島，知足常樂、身在福中要知福。（編輯：陳慧萍）1140401

#台灣
#地震
#美國地質調查所
#瓦城
#雲南
#緬甸
#瓦城
#緬甸地震
緬甸中部發生震矩規模7.7強震，來自台灣的婦人受困瓦城的倒塌旅館，經過多日搶救未能救出。婦女的先生（左）感謝台灣民眾對他們的關注。（緬甸台商總會秘書長羅振華提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年4月1日
緬甸中部發生震矩規模7.7強震，來自台灣的婦人受困瓦城的倒塌旅館，經過多日搶救未能救出。婦女的先生（左）感謝台灣民眾對他們的關注。（緬甸台商總會秘書長羅振華提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年4月1日
延伸閱讀
緬甸地震台灣婦人受困瓦城倒塌飯店 多日搶救未果罹難受困瓦城倒塌飯店婦女罹難 駐緬甸代表處協助後事
羅振華
緬甸地震台灣婦人被困倒塌旅館逾30小時 台商憂救援緩慢急募人力[影]
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸強震挨批馳援慢半拍 美國稱已派出救災團隊
23
更多編輯台推薦新聞：