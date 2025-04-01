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緬甸悼念地震罹難者 全國4/1默哀1分鐘

2025/4/1 12:51
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（中央社瓦城1日綜合外電報導）緬甸今天將舉國默哀1分鐘，悼念在毀滅性地震中不幸喪生的罹難者。緬甸3月28日規模7.7地震造成超過2000人死亡，目前在廢墟中找到更多生還者的機會渺茫。

法新社報導，緬甸軍政府昨天在聲明中說，全國將降半旗直至4月6日，「以哀悼（3月28日大地震）人員傷亡及災損」。

緬甸軍政府同時宣布4月1日中午12時51分02秒（台灣時間下午2時21分）開始默哀1分鐘，此時間正是震矩規模7.7強震發生之時，這是全國為期一週哀悼活動一環。

軍政府表示，民眾應原地默哀，媒體應停止廣播並秀出哀悼標誌，寺廟與佛塔也將祈福。

人口超過170萬的緬甸第2大城瓦城（Mandalay）是重災區之一，軍政府發出聲明的同時，當地救援工作的節奏與緊迫性逐漸減緩。瓦城各地民眾連續4晚露宿街頭，他們無法返回被摧毀的家園，同時也要擔心不斷發生的餘震。

軍政府昨天表示，至今已確認地震死亡人數為2056人，受傷人數超過3900人，失蹤人數仍有270人，預計傷亡人數還會大幅上升。

鄰國泰國首都曼谷已確認至少有19人死亡，地震威力導致一座興建中的30層高樓倒塌。挖土機繼續清理現場的大堆瓦礫，當地已證實12人死亡，至少75人下落不明。官員表示，他們並沒有放棄找到更多生還者的希望。

瓦城擁有1000個床位的綜合醫院已疏散人員，數以百計患者在醫院外接受治療。不願透露姓名的醫務人員說：「我們正盡最大努力。」

悶熱的天氣使得救援人員精疲力竭並加速遺體腐爛，可能讓身分識別變得困難。

然而瓦城街道昨天開始恢復通行，餐廳與街頭小販也重新營業。瓦城一座被摧毀的清真寺外，數以百計穆斯林聚集在一起進行開齋節（Eid al-Fitr）首次祈禱。

世界衛生組織（WHO）已宣布緬甸地震為最高等級的緊急狀況，緊急尋求800萬美元搶救生命；紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）也已疾呼籌集超過1億美元的援助資金。

在緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）罕見地呼籲外國伸援後，國際援助與救難隊伍陸續抵達。軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）感謝主要盟友中國、俄羅斯以及印度的協助，並表示有關當局正盡最大努力。

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但報導指出，儘管緬甸忙著地震善後，軍方仍持續空襲國內的武裝反抗勢力。

聯合國緬甸事務特使畢紹普（Julie Bishop）昨天呼籲各方停止敵對行動，集中精力保護平民和提供援助。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140401

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