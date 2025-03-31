緬甸地震逾1700死 WHO憂疫病亟需800萬美元緊急資金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦30日綜合外電報導）緬甸規模7.7強震已在當地和鄰國泰國造成逾1700人罹難。世界衛生組織今天將這起災難列為最高等級突發事件，表示亟需800萬美元用於在未來30天投入拯救人命和防治疾病爆發。

路透社報導，緬甸軍政府指出，截至今天為止，這起強震在這個飽受戰亂東南亞國家已造成約1700人喪生、3400人受傷、逾300人失蹤。3天前罕見尋求國際援助的軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）示警，死亡人數恐繼續升高。

法新社報導，泰國曼谷巿當局指出，截至今天，這起地震在曼谷造成的死亡人數增至17人。大曼谷區當局（Bangkok Metropolitan Administration）表示，還有32人受傷，而失聯的83人大多來自興建中30層大樓倒塌工地。

世界衛生組織（WHO）指出，由於緬甸只有有限的手術能量，高死亡數和外傷人數眾多引發高度感染風險。緬甸的基礎條件意味這起地震恐加劇疾病爆發風險。

世衛組織再度呼籲各國提供資金時指出：「世界衛生組織將這起危機列為第三級突發事件，啟動其緊急應變框架（Emergency Response Framework）最高等級應變計畫。」

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近28日發生規模7.7強震，幾分鐘後又發生6.7餘震。

透過 Google News 追蹤中央社

世衛指出，在緬甸，初步評估顯示，由於高死亡人數加上身受骨折、開放性傷口與壓砸傷症候群等外傷人數眾多，有緊急救護必要。但因水電供給依然中斷，造成醫療服務更不易取得，並且升高水媒傳染病和食源性疾病爆發風險。

世衛組織表示，未來30天有800萬美元緊急衛生需求，用於「拯救人命、防治疾病，以及穩定並恢復基本衛生服務」。（譯者：何宏儒）1140331