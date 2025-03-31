緬甸地震170僧侶受困倒塌寺廟 救援團體廢墟中搶救

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（中央社記者李晉緯新德里31日專電）緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已知逾1700人喪命。印度外交部今天表示，印度國家災害應變部隊已經抵達緬甸一座寺廟附近投入救援，據信有170名僧侶受困在倒塌廢墟中。

印度在緬甸強震消息傳出後，隔天就陸續派出5架次軍機、4艘軍艦，搭載救難人員、醫護人員在內近200人及大量救援物資前往緬甸，並將在重災區設立野戰醫院，負責後續的醫療行動。

印度外交部今天告訴媒體，除了到受災的寺廟U hla thein協助救援，試圖找出可能埋在裡面的170名僧侶，還會把印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force，NDRF）人員部署到天空別墅公寓（Sky Villa Condominium），當地有4棟11層樓高的建築倒塌，據稱裡面有許多外國人。

印度外交部表示，印度會與緬甸配合，將人力部署到需要的地方，野戰醫院將在今天開始運作，預計明天開始就能接收病患。

印度外交部提到，目前有2000名僧侶聚集在一座寺院外，雖未因地震受傷，但沒有棲身之所，也缺乏基本生活物資。印度的救援物資明天就會抵達。

印度的救援人力還將前往瓦城皇宮（Mandalay Palace）、馬哈莫尼寺（Maha Muni Pagoda）、緬甸資訊科技學院（Myanmar Institute of Information Technology, MIIT）及其他災情嚴重的地區。

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對於在緬甸的印度公民，印度外交部表示，他們將會為在緬甸的所有印度民眾提供住宿、食物等援助。

根據印度外交部的資料，截至今天為止，印度已經將137噸的援助物資，透過軍機、軍艦送往緬甸，另有80名NDRF成員、包括醫師在內的118人醫療團隊、4隻搜救犬也前往緬甸。（編輯：周永捷）1140331