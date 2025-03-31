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緬甸地震瓦城災區救出4人 倖存孕婦廢墟下度過60小時

2025/3/31 15:20（3/31 16:00 更新）
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中國救援隊31日在緬甸曼德勒市的長城飯店救出倖存者。（中新社）
中國救援隊31日在緬甸曼德勒市的長城飯店救出倖存者。（中新社）
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（中央社台北31日電）緬甸強震至今已逾72小時，趕赴當地的中國救援隊今天救出4人，包括1名兒童與1名埋壓於廢墟超過60小時的孕婦。

另據中國駐緬甸大使館確認，截至今天中午，緬甸強震已造成1名中國公民喪生、15人受傷。

據中國官媒央視新聞、新華社報導，截至當地時間今天上午8時，中國救援隊在緬甸受災嚴重的第二大城瓦城（Mandalay）救出4名倖存者，包括3名成年女性和1名女童。

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據報導，其中1名29歲女性在廢墟中被埋壓超過65小時，獲救時生命體徵良好。此前今天清晨6時20分許，中國救援隊在同一片廢墟中救出1名兒童和1名被埋壓超過60小時的孕婦，孕婦獲救時生命體徵良好；另1人凌晨在當地長城飯店救出。

緬甸28日發生規模7.7地震，震央位於中北部，深度僅10公里，已在當地和鄰國泰國造成逾1700人罹難。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140331

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