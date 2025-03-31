緬甸強震死傷慘重 軍政府宣布全國哀悼1週
2025/3/31 19:28（3/31 20:24 更新）
（中央社瓦城31日綜合外電報導）緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震，迄今已導致逾1700人喪生。當局正在倒塌建築物的瓦礫堆中搜尋更多倖存者，但希望日漸渺茫。軍政府今天宣布全國降半旗1週，以表哀悼。
法新社報導，軍政府發表聲明指出，全國將降半旗1週，至4月6日為止，以哀悼28日震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震造成的傷亡和災損。
透過 Google News追蹤中央社
值此之際，在第2大城瓦城（Mandalay），緬甸當局的救援速度和急迫性已逐漸減緩。
瓦城是災情最嚴重城市之一，當地擁有超過170萬人口。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140331
延伸閱讀專題／緬甸大地震採訪救援都難進入 認識內戰不斷神秘國度緬甸地震黃金72小時已過 瓦城災民忍受高溫避難緬甸地震瓦城災區救出4人 倖存孕婦廢墟下度過60小時緬甸地震機場塔台倒塌、橋梁斷數截 衛星影像直擊災後現場緬甸地震逾1700死 WHO憂疫病亟需800萬美元緊急資金緬甸地震救援工作複雜 長年內戰、軍政府紀錄不良加劇苦難台灣搜救隊到不了緬甸 大批網友仍衷心感謝
- 2025/03/31 20:12
- 緬甸強震死傷慘重 軍政府宣布全國哀悼1週2025/03/31 19:28
- 2025/03/31 17:04
- 2025/03/31 13:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
緬甸地震黃金72小時已過 瓦城災民忍受高溫避難