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緬甸強震死傷慘重 軍政府宣布全國哀悼1週

2025/3/31 19:28（3/31 20:24 更新）
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緬甸28日發生地震，第2大城瓦城建築物倒塌。（路透社）
緬甸28日發生地震，第2大城瓦城建築物倒塌。（路透社）
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（中央社瓦城31日綜合外電報導）緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震，迄今已導致逾1700人喪生。當局正在倒塌建築物的瓦礫堆中搜尋更多倖存者，但希望日漸渺茫。軍政府今天宣布全國降半旗1週，以表哀悼。

法新社報導，軍政府發表聲明指出，全國將降半旗1週，至4月6日為止，以哀悼28日震矩規模7.7（芮氏規模8.2）強震造成的傷亡和災損。

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值此之際，在第2大城瓦城（Mandalay），緬甸當局的救援速度和急迫性已逐漸減緩。

瓦城是災情最嚴重城市之一，當地擁有超過170萬人口。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140331

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