經年割據飽受動盪 強震加劇緬甸苦難

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（中央社仰光31日綜合外電報導）緬甸28日發生規模7.7強震，災情慘重到連向來隔絕於世的緬甸軍政府都罕見向國際求援。東南亞的緬甸1948年脫離英國獨立以來飽經割據、戰亂，如今天災加劇當地苦難。

英國廣播公司（BBC）指出，緬甸面積約67萬6570平方公里，人口約5720萬，族群多元繁雜，語言方面有緬甸語、欽語、克欽語、克倫語、克耶語、若開語、撣語、孟語等。緬甸2020年時平均國民所得1306美元。

從1962到2011年，緬甸在軍政府統治下長期被隔絕於國際社會之外。軍政府幾乎壓制所有不同聲音，遭控嚴重侵犯人權而受到國際譴責和制裁。

緬甸從2010年開始慢慢出現開放，2015年舉行自由選舉，隔年由資深反對派領袖 翁山蘇姬 翁山蘇姬小檔案 生日：1945年6月19日

學歷：英國牛津大學聖休學院哲學、政治與經濟學士

經歷：

1988年領導緬甸民主運動

1989年起遭軍方長期軟禁15年

1990年領導全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢

2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治

2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政

2020年大選再次勝出

2021年2月1日緬甸軍方政變推翻翁山蘇姬政府、拘捕翁山蘇姬

2022年12月30日翁山蘇姬因貪腐、非法進口對講機、違反政府機密法被判刑，刑期累計達33年

2023年8月1日緬甸軍政府特赦翁山蘇姬所犯其中5罪，她的徒刑將減少6年

1988年領導緬甸民主運動 1989年起遭軍方長期軟禁15年 1990年領導全國民主聯盟贏得大選，但選舉結果被軍政府作廢 2011年緬甸結束近50年軍事獨裁統治 2015年翁山蘇姬領導全國民主聯盟在首次自由選舉中全面執政 2020年大選再次勝出 2021年2月1日緬甸軍方政變推翻翁山蘇姬政府、拘捕翁山蘇姬 2022年12月30日翁山蘇姬因貪腐、非法進口對講機、違反政府機密法被判刑，刑期累計達33年 2023年8月1日緬甸軍政府特赦翁山蘇姬所犯其中5罪，她的徒刑將減少6年 爭議：2017年對洛興雅穆斯林發動血腥軍事鎮壓，遭國際指控實施種族清洗造成數千人喪命，約74萬洛興雅人逃至鄰國孟加拉。翁山蘇姬支持軍方行為，人權鬥士形象破滅

獲獎：1990年獲最高人權獎沙卡洛夫獎（2020年因洛興雅人爭議，喪失繼續出席得獎人活動權利）

1991年獲諾貝爾和平獎

2007年獲加拿大榮譽公民頭銜，2018年因洛興雅人爭議被撤銷

2012年獲美國國會頒發最高榮譽的國會金質獎章 看更多 關閉 領導的民選政府上台執政。隨著改革與開放，首都奈比多及大城仰光、瓦城等社會秩序大致穩定。

但緬甸政府2017年在若開邦的軍事行動導致超過50萬穆斯林族裔洛興雅人（Rohingyas）外逃鄰國孟加拉，被聯合國批評為「典型種族清洗」。此舉重創緬甸民選政府國際聲譽，凸顯軍方影響力仍鉅，後來軍方2021年2月悍然奪權推翻民選政府，翁山蘇姬等民選領袖下獄。

美國國務院對緬甸的旅遊建議為最嚴格的第4級「請勿前往」，稱緬甸各地存在動亂與武裝衝突事件。各省、邦之間甚至各自境內的動亂程度差異懸殊，且情勢隨時可能驟變。

軍政府與各民族武裝團體、民兵之間的交火是緬甸各地動亂與流血的原因，特別是在欽邦、克欽邦、若開邦、克倫邦、撣邦、實皆省、馬圭省等廣闊的緬甸北部、西北與東北。

美聯社報導，緬甸因目前處於內戰狀態而使地震救援工作更形複雜，內戰在軍方2021年2月推翻民選的翁山蘇姬政府奪權後加劇。

反抗軍政府的主要抵抗勢力發表聲明，單方面從30日起在地震重創的區域啟動為期2週停火，然而軍政府尚未具體回應。直到地震發生前，軍政府仍大規模鎮壓，且對300多萬因戰爭流離失所的民眾嚴格限制所需援助。

由於開放或禁止糧食等各項援助都在軍政府一念之間，遭批評為把援助武器化；批評軍政府的人一再呼籲直接向反抗勢力控制的地區提供外部援助。

自獨立以來，緬甸大部分時間都直接或間接由軍方統治，軍方並在2021年翁山蘇姬政府即將展開第2個5年任期時奪權。翁山蘇姬與她所屬的全國民主聯盟（NLD）領袖入獄，軍方流血鎮壓民主示威，導致武裝抵抗加劇。

儘管武器與人數均處巨大劣勢，但少數民族武裝團體與反軍政府的勢力結盟，分析人士認為基本上這些勢力控制的國土面積比緬甸軍政府還大。

反抗力量由自稱「全國團結政府」（NUG）的組織協調行動，聲稱他們的正當性在於是由民選議員組成。「全國團結政府」屬地下組織，下轄「人民防衛部隊」（People's Defense Force）武裝團體。

「人民防衛部隊」糾合地方武裝團體，雖然裝備較差，但通常具有主場作戰優勢；各少數民族武裝團體勢力則更形龐大，甚至能自製武器。

「全國團結政府」表示將與聯合國與國際的非政府組織（NGO）合作，確保他們所控制地區安全、交通及臨時救援與醫療營地的設立。

儘管軍政府罕見表態尋求外國緊急援助，但批評者對它能否公平有效利用、分配抱持懷疑。

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緬甸軍政府過去「紀錄不良」。例如2008年納吉斯熱帶氣旋（Cyclone Nargis）侵襲後，最初拒絕外國救援隊與許多緊急物資進入而加劇災情，導致逾10萬人罹難、上萬人失蹤。後來軍方即使同意接受外援，但仍有嚴厲限制。

熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）2023年5月侵襲緬甸沿岸時，軍政府救災依舊遲緩，民間救援也一如2008年般受阻。雖然官方承認死亡人數為145人，但獨立統計數字顯示死亡人數超過400人，財產損失也相當慘重。（譯者：屈享平、陳亦偉）1140331