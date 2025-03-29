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穆斯林每年重要節日 開齋節、齋戒月介紹一次看懂

2025/3/29 10:27（3/29 11:14 更新）
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圖為去年穆斯林移工及新住民朋友齊聚台北車站大廳，一同慶祝開齋節。（中央社檔案照片）
圖為去年穆斯林移工及新住民朋友齊聚台北車站大廳，一同慶祝開齋節。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北29日電）今年3月31日或4月1日是開齋節也是穆斯林重要的節日，在台灣有許多印尼籍穆斯林移工，他們守齋一個月後會與親朋友好慶祝開齋節，開齋節是什麼？對穆斯林有什麼意義，介紹讓人一次看懂。

開齋節是什麼？

伊斯蘭曆每月天數是29天或30天，取決於每月的「新月」（即無光的月亮）月相，開齋節第一天就是伊斯蘭曆10月（Shawwal）的第一天。

開齋節不僅是伊斯蘭教的傳統文化盛事，也是為了慶祝斯蘭曆9月的齋戒月而設，而今年齋戒月因為2月28日在台灣地區未尋見新月，也沒接獲鄰近國家或地區的報月，因此齋戒月從3月2日開始。

齋戒有什麼意義？

依照伊斯蘭教的宗教習俗，在齋戒月時，穆斯林會遵守嚴格的戒律進行守齋，包含日出直至日落的時段不會進食，日落後才會正常飲食，其餘均如平常生活。

在嚴格的齋戒月後第一天就是「開齋節」，對穆斯林來說，開齋節就如同台灣習以為常的農曆春節，穆斯林會到清真寺禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉給予的恩賜，並享用開齋餐、彼此祝福。

勞動部提醒關心齋戒移工

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根據勞動部統計，台灣目前有印尼籍移工約30萬人，且大多信奉伊斯蘭教，因此每年開齋節也不難看到印尼移工聚集在台北車站、清真寺等共度開齋節的身影。

目前還是齋戒月期間，勞動部提醒可以關心守齋移工身體狀況、尊重其參加宗教活動，也呼籲雇主體恤移工，勞動部籲請雇主可以安排或同意移工休假半日或1日參加集體禮拜，讓身處異鄉的移工們齊聚一堂慶祝一年一度的重大節慶，讓他們在異鄉也有回到家的感覺。（編輯：李亨山）1140329

#穆斯林
#伊斯蘭教
#勞動部
#齋戒月
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