緬甸地震規模為何有2種？氣象署：發布機構採用單位不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）緬甸昨天發生強震，美國USGS發布規模為7.7，泰國則為規模8.2。對此，氣象署指出，是因單位不同，美國是USGS是震矩規模（Mw），泰國則是採用芮氏規模（Ml）。

緬甸28日下午發生強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里，造成傷亡。

由於這起地震美國地質調查局（USGS）認為規模是7.7，泰國則發布地震規模為8.2，讓不少民眾感到疑惑。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富向媒體解釋，簡單來說，美國USGS是震矩規模（Mw），泰國是芮氏規模（Ml），因此不論是震矩規模7.7或是芮氏規模8.2都是正確的。

吳健富說，在地震學上，一個地震所釋放的能量是單一的數值，計算地震規模是透由量測地震波相振幅大小來計算，因此地震規模計算結果，將會受到所使用的地震波相不同而得到不同的規模數值。

透過 Google News 追蹤中央社

吳健富表示，在泰國因為距離震央較近高頻、低頻波都能看到，而美國USGS設在全球各地的地震站，因為距離震央較遠，高頻波在傳遞過程大多被地層吸收，因此儀器看到的多是低頻波。

吳健富指出，以美國跟泰國看到的儀器量測到的波相去計算地震規模結果自然會不一樣。（編輯：郭諭儒）1140329