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緬甸地震已知144死 美地質調查所估上萬人罹難[影]

2025/3/29 08:31（3/29 09:44 更新）
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緬甸消防人員28日在地震災區搜救。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
緬甸消防人員28日在地震災區搜救。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）緬甸中部發生規模7.7強震，美國地質調查所（USGS）今天估計，可能有超過1萬人罹難。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查所為預估震災死亡人數發布紅色警戒，意即「死傷慘重，大規模災損」。

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根據美國地質調查所說法，地震發生在緬甸時間28日中午12時50分，震央在中部城市實皆（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。

緬甸軍政府通報目前至少有144人喪命，但隨著救災人員清理廢墟、搜索遺體，死亡人數可能繼續增加。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140329

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緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
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