加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震 軍政府：增至694死、1670傷
首頁 / 國際
緬甸地震
緬甸災情
新聞專題
緬甸災情3/11
首頁 / 國際

緬甸地震波及泰國中國 死傷人數各地災情一次看

2025/3/29 10:36（3/29 11:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緬甸28日發生規模7.7強震，首都奈比多一座寺院被震毀。（美聯社）
緬甸28日發生規模7.7強震，首都奈比多一座寺院被震毀。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸昨天發生規模7.7強震，這個貧國大片地區出現嚴重災損，初步通報144人死亡，官員警告未來數天很可能會增加。鄰國泰國至少10人死亡，首都曼谷一棟興建中的大樓倒塌。

美聯社報導，這起強震發生在昨天中午，震央位於緬甸第2大城瓦城（Mandalay）附近，之後發生多起餘震，其中一起規模達6.4。目前尚不清楚具體的傷亡人數和破壞程度，尤其緬甸深陷內戰，資訊受到嚴格控制。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在電視上宣布，緬甸至少144人死亡、730人受傷，「死傷人數預計還會攀升」。

泰國方面，曼谷有關當局表示，3處工地共有10人死亡、16人受傷、101人失蹤，其中有一棟興建中的大樓倒塌。

影片來源：中央社

緬甸橋梁寺院倒塌、水壩決堤

緬甸位於活躍的地震帶，但許多地震發生在人口稀少的地區，而不是像昨天受災的城市。美國地質調查所（USGS）估計可能有超過1萬人罹難。

根據初步報告，美國地質調查所和德國地球科學研究中心（GFZ）說，這起地震震源深度僅10公里。震源深度較淺的地震往往會造成更大的破壞。

據報地震導致瓦城多座建築物倒塌，包括一座規模數一數二大的寺院。首都奈比多（Naypyidaw）相關照片顯示，救難人員從多棟給公務員住的大樓瓦礫堆中救出受困者。

緬甸國營英文報紙「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸5個城鎮有建築物及兩座橋梁倒塌，其中包括瓦城和仰光（Yangon）之間一條主要公路上的一座橋梁。報社官網刊登的照片顯示，一塊寫著「急診部」的標誌牌被毀，圖說指出這是在奈比多擁有1000個病床的主要醫院。

至於其他地方，網路相關影片顯示，身穿長袍的僧侶在瓦城拍攝多層的Ma Soe Yane寺院，隨後寺院突然倒塌。目前尚不清楚是否有人受傷。影片還顯示舊時王宮受損。

基督徒互援會（Christian Aid）說，當地的合作夥伴和同事通報，一座水壩決堤，導致低窪地區水位上升。

緬甸首都奈比多道路因地震裂開。（法新社）
緬甸首都奈比多道路因地震裂開。（法新社）
緬甸地震後，有90年歷史的阿瓦橋倒塌。（Social Media /via 路透社）
緬甸地震後，有90年歷史的阿瓦橋倒塌。（Social Media /via 路透社）

泰國33層大樓倒塌 中國也傳災情

曼谷著名的恰圖恰區（Chatuchak）市場附近一棟興建中的33層大樓倒塌，塵土飛揚，社群媒體相關影片可見路人尖叫奔逃；附近高速公路上的車輛停了下來。

救難人員湧向這處廢墟，曼谷市中心各地響起鳴笛聲。現場破裂的鋼鐵和混凝土塊堆積如山，傷者被抬上輪床緊急送走，病床也被推到戶外人行道。

副總理蘇里雅（Suriya Juangroongruangkit）視察現場後表示：「這是巨大的悲劇。」

曼谷都會區人口超過1700萬，民眾鮮少感受到地震，許多人住在高樓公寓。一名律師說：「就我有記憶以來，曼谷從來沒有發生過這樣的地震。」

中國媒體報導，位於緬甸東北方的雲南省和四川省有震感，中緬邊境上的雲南省瑞麗市有房屋受損及人員受傷。

影片來源：中央社

緬甸救援難度高

緬甸政府表示，受災最嚴重地區的血液需求量大。緬甸先前的政府有時比較慢才接受外國援助，但敏昂萊說，緬甸已準備好接受援助。聯合國撥款500萬美元（約新台幣1.67億元）啟動救援工作。

google news透過 Google News追蹤中央社

然而，緬甸早就處於人道危機中，從道路彎曲裂開的影像及橋梁倒塌和水壩決堤的報導來看，外界擔憂救難人員要如何才能抵達某些地區。

國際救援委員會（International Rescue Committee）緬甸分會主任利亞斯（Mohammed Riyas）說：「我們擔心可能要數週才能了解這起地震造成的破壞整體程度。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140329

#地震
#美國地質調查所
#德國地球科學研究中心
#聯合國
#泰國
#敏昂萊
#瓦城
#緬甸地震
倖存者在緬甸首都奈比多一間醫院外的地面上等待治療。（法新社）
倖存者在緬甸首都奈比多一間醫院外的地面上等待治療。（法新社）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生規模7.7地震。（中央社製圖）
延伸閱讀
緬甸地震位於重大斷層帶 科學家：沉寂200年 風險先前已通知政府緬甸地震泰國大樓為何倒塌？專家：高樓密集盆地共振損害增緬甸地震已知144死 美地質調查所估上萬人罹難[影]緬甸強震日本印尼慰問哀悼 川普喊一定幫忙
敏昂萊
緬甸軍政府領導人：12月或2026年1月舉行大選緬甸政變4週年 泰國奶茶聯盟提3訴求挺民主
緬甸災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震 軍政府：至少144死逾730傷[影]
23
更多編輯台推薦新聞：