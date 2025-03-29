緬甸強震 泰國氣象局測得規模8.2

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）泰國氣象局表示，昨天發生在緬甸的地震是「實皆斷層帶」（Sagaing Fault Zone）引起，規模8.2，之後發生12起餘震。

不過泰國礦產資源部的通報仍為這起地震規模7.7，震央位於緬甸瓦城（Mandalay）附近，在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處。美國地質調查所（USGS）也仍維持地震規模為7.7。

泰國「巴達雅郵報」（Pattaya Mail）報導，泰國氣象局說，這起強震發生在昨天當地時間下午1時20分（台北時間28日下午2時20分），震央位於緬甸，約在泰國夜豐頌省（Mae Hong Son）邦瑪帕縣（Pang Mapha）西北方326公里處，震源深度僅10公里。

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泰國氣象局地震監測部門指出，泰國北部、中部和多個區域有感，威力之大，連距離震央1100公里外的曼谷都傳出大樓倒榻等災情。

泰國「民族報」（The Nation）報導，泰國氣象局在緬甸強震測得12起餘震。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140329