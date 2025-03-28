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地震學家：緬甸強震就像「劃過地球的巨大刀痕」

2025/3/28 22:05（3/28 22:44 更新）
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緬甸中部28日發生規模7.7強震，奈比多房屋被震垮。（美聯社）
緬甸中部28日發生規模7.7強震，奈比多房屋被震垮。（美聯社）
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（中央社奈比多28日綜合外電報導）緬甸中部今天發生規模7.7強震，地震學家傑克森（James Jackson）告訴美國有線電視新聞網（CNN），今天撼動緬甸的強震就像「劃過地球的巨大刀痕」。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）

英國劍橋大學（University of Cambridge）教授傑克森表示，這場地震是由長達「整整1分鐘」的破裂引起，造成地面出現水平移動。

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傑克森說道：「想像1張紙被撕裂，撕裂速度大約是每秒2公里。它移動的是1條斷層，就像劃過地球的巨大刀痕。」

他指出，雖然泰國曼谷沒有發生地震，但當地的高樓讓這個城市特別容易受到遠方的震動影響。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140328

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曼谷興建中的建築物倒塌，搜救人員現場救援。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌，搜救人員現場救援。（路透社）
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