緬甸地震規模7.7 軍政府宣布多地進入緊急狀態
2025/3/28 21:12（3/28 22:44 更新）
（中央社奈比多28日綜合外電報導）緬甸中部今天發生芮氏規模7.7強震，多地陸續傳出建築物倒塌，以及人員傷亡。緬甸軍政府宣布多個地區進入緊急狀態。
路透社報導，目擊者指出，距離仰光220公里的東瓜鎮（Taungoo）1座清真寺部分倒塌，導致至少3人死亡。當地媒體報導，撣邦（Shan State）城鎮昂板（Aungban）1間飯店倒塌，造成至少2人死亡、20人受傷。
美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。
泰國國家緊急醫療中心（National Institute for Emergency Medicine）表示，曼谷興建中的高樓倒塌造成至少1人死亡，數十名工人從瓦礫堆中被救出。
影片來源：中央社
緬甸軍政府宣布多個省分進入緊急狀態，並在通訊應用程式Telegram寫道：「國家將迅速瞭解情況並展開救援行動，同時提供人道援助。」
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2名目擊者向路透社表示，東瓜鎮的清真寺部分倒塌，導致至少3人死亡。
當地多家媒體報導，昂板1間飯店倒塌。緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma）報導指出，這起事件造成2人喪生、20人被困。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140328
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