緬甸地震 外交部：瓦城1名台灣人因建物倒塌失聯

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（中央社記者吳書緯台北28日電）緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，外交部表示，據駐緬甸代表處回報，1名台灣人因瓦城當地建築物倒塌而失聯，其他駐地員眷、台僑、留學生及旅客等暫時平安。

外交部晚間透過新聞稿指出，緬甸在台北時間今天下午2時20分左右發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國也發生規模4.9有感地震；林佳龍已立即指示駐緬甸代表處及駐泰國代表處掌握災情資訊、台灣人受困狀況，同時分向兩國政府表達慰問之意，並願提供必要協助。

外交部表示，根據駐緬甸代表處回報，目前有1名台灣人因所在瓦城當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地員工及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。

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外交部說明，考量這次地震災情嚴重，影響地區幅員廣大，泰國也是民眾熱門旅遊地點，所以駐緬甸代表處及駐泰國代表處正全面持續清查，並瞭解台灣人受災情況。

外交部已指示駐緬甸代表處及駐泰國代表處，持續密切注意地震災情後續發展，以及是否有台灣人受災情形，並及時提供必要協助。如果民眾在當地遭遇緊急情況，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內請直撥：09-257-257-575，泰國境內請直撥：081-666-4006。（編輯：林克倫）1140328