緬甸地震 教育部：仰光約30名台商子女均安
2025/3/28 18:06（3/28 19:39 更新）
（中央社記者許秩維台北28日電）根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生規模7.7強震。教育部表示，目前並無傳出留學生傷亡，在仰光就讀高中以下的台商子女約30名，目前均安。
教育部今天透過文字說明，教育部在緬甸並未設教育組或派駐人員，經兼管緬甸的駐泰國代表處教育組洽駐緬甸代表處了解，目前並無留學生傷亡情形。
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教育部說明，台灣並無大學以上的學生於緬甸求學，台商子女就讀仰光的高中以下學校者約30名，目前均安，但部分地區因地震而通訊不穩，將持續追蹤與聯繫。
駐泰國代表處教育組也透過台灣同學會及社群媒體，提醒學生注意後續影響，國人如在緬甸境內遇緊急情況須求助，可洽駐緬甸代表處，境內請撥09-257257575，或撥緊急連絡手機電話0800-085-095。（編輯：黃名璽）1140328
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