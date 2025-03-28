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緬甸地震泰國曼谷民眾逃到街上 恰圖恰興建大樓倒塌50工人受困[影]

2025/3/28 15:59（3/28 17:39 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

泰國少有地震，有的話也多位於泰緬邊境交界處，對許多泰國人來說，這輩子沒有經歷過地震，因此今天下午地震發生當下，曼谷許多大樓搖晃，嚇壞了沒有遇過地震的泰國人，所有民眾從大樓衝出去，擠滿曼谷街頭。

影片來源：中央社
根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦辦公大樓內。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦辦公大樓內。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出，穿梭在車流中。（路透社）
地震發生後，曼谷民眾從建築物逃出，穿梭在車流中。（路透社）

許多人直呼這輩子沒有遇過地震，有的民眾臉色慘白，甚至哭了出來，大家在地震發生後1個多小時仍然擠滿街頭，不敢再回到辦公大樓內。

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曼谷多間百貨公司在地震後暫時閉館，不讓民眾進入，許多大樓的電梯停止運行，連電話訊號都一度中斷。

曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌，估計有50名工人困在大樓內，緊急救援小組已經抵達現場展開救援。（編輯：唐聲揚）1140328

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曼谷興建中的建築物倒塌，搜救人員現場救援。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌，搜救人員現場救援。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
曼谷興建中的建築物倒塌。（路透社）
緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國曼谷也感受到劇烈搖晃，嚇壞了很少遇到地震的泰國人，民眾從大樓衝出去，擠滿曼谷街頭。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國曼谷也感受到劇烈搖晃，嚇壞了很少遇到地震的泰國人，民眾從大樓衝出去，擠滿曼谷街頭。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
根據美國地質調查所資料，緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃，正值上班時間，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
根據美國地質調查所資料，緬甸3月28日下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃，正值上班時間，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
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