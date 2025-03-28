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緬甸地震撼動泰國 台商代工、PCB廠未受影響

2025/3/28 18:49（3/28 19:20 更新）
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緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
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（中央社記者吳家豪、江明晏、鍾榮峰台北28日電）緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國，泰國首都曼谷進入緊急狀態。在泰國設廠的台商包括代工廠金寶、PCB廠泰鼎-KY和華通目前產線皆正常運作，光學廠亞光的緬甸仰光公司及委外加工廠也未受影響。

機構件供應商經寶精密jpp-KY、車用多媒體系統商怡利電子、車用裝飾件廠華勝-KY回覆中央社記者訊問均表示，泰國廠區產線一切正常，人員平安。

電子代工廠金寶指出，泰國廠經確認沒有人員受傷，且產線正常運作，興建中的廠區也未受影響。筆記型電腦代工廠廣達表示，正在確認生產線狀況，若有進一步消息，將以重大訊息公告為準。

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因應地緣政治因素，多家台資PCB（印刷電路板）廠南向設廠，以泰國為大本營，針對此次地震影響，泰鼎-KY表示，目前一切營運正常，員工也都平安，已恢復正常上班工廠運作。華通表示，緬甸發生地震，泰國當地有感，所以有短暫進行疏散，所幸工廠一切正常無大礙。

光學廠亞光發布重大訊息說明，緬甸仰光公司地理位置於南部並無影響，緬北委外加工廠皆是1樓建築並無影響。（編輯：楊蘭軒）1140328

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