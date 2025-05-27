曼谷審計大樓倒塌 泰國特別調查局建議起訴5人

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）緬甸強震，造成曼谷審計大樓倒塌。大樓工程由中國中鐵子公司中鐵十局承包，泰國特別調查局已將調查報告送交檢方，建議起訴3名泰國籍股東和中國籍的董事和投資人共5人。

緬甸中部3月28日中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，距離震央1100公里遠的曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，上百工人遭埋，這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

審計大樓倒塌後，引起泰國各界對於中國公司承包工程安全性的疑慮。特別調查局（Department of Special Investigation）由副局長蘇拉伍（Surawut Rangsai）領軍的36人小組調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有，另外51%分別由3名泰國股東持有，特別調查局除了調查這3人是否只是人頭股東，也將調查工程競標時是否有不公平的狀況。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，特別調查局近日完成調查，在昨天將調查報告送交檢察總長辦公室下轄的特別訴訟局，報告中建議起訴5人，包括3名泰國籍股東、張姓中國籍董事以及吳姓中國籍投資人，不過這名吳姓投資人並沒有在中鐵十局泰國分公司的組織架構中。

目前3名泰國股東沒有被逮捕，張姓董事還被羈押中，吳姓投資人則在逃亡，泰國警方認為吳姓投資人還在泰國，應該很快就可以抓到他。

蘇拉伍表示，如果檢方認為需要更多證據，特別調查局可以繼續調查，但他有信心這份調查報告已經相當完整。

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此外，特別調查局將另外立案調查這3名泰國籍股東牽涉疑似同樣用人頭成立的其他17間公司。

對於審計大樓為何倒塌的調查報告，副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，報告預計在6月底前完成。（編輯：田瑞華）1140527