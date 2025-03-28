緬甸地震 卓榮泰：請外交部提供當地台灣人必要協助

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（中央社記者賴于榛台北28日電）緬甸今天下午發生規模7.7強震，行政院長卓榮泰表示，請外交部全面清查並瞭解台灣民眾受災情況，提供必要協助；也請消防署特搜隊做好整備，若有接收到人道救援相關需求，立即出動提供支援。

緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國，泰國總理貝東塔也宣布首都曼谷進入緊急狀態。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組轉述，卓榮泰已請外交部全面持續清查並瞭解台灣民眾受災情況，積極協助在震災當地包括緬甸及泰國的當地台僑、留學生、旅客、駐地人員及眷屬，提供必要的協助，並請在當地台灣民眾提高警覺，維護自身安全。

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卓榮泰也要求消防署特搜隊做好整備，若有接收到人道救援相關需求，立即出動提供支援。

卓榮泰透過臉書提醒，台灣民眾如果遭遇急難需要協助，可立即聯繫距離最近的駐外代表處或外交部緊急聯絡中心，期盼海外的朋友都平安，救災跟復原工作順利，早日走出地震難關。（編輯：林淑媛）1140328