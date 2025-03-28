緬甸地震曼谷多地傳災情 泰國總理宣布緊急狀態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷28日綜合外電報導）緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國，泰國總理貝東塔宣布首都曼谷進入緊急狀態。地震造成曼谷多處建築損壞，包括一座仍在施工的辦公大樓，據報至少2名受困工人身亡。

影片來源：中央社

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）

根據在社群媒體X平台發布的貼文，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）已中斷前往泰國南部普吉島（Phuket）的官方行程，並召開「緊急會議」以應對這場強震。

貝東塔就地震發表聲明指出，源自緬甸的地震震波從泰國北面襲來，造成強烈震動。她已下令宣布曼谷為緊急狀態區域，並通知全國視同處於緊急事件狀態。

曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦辦公大樓內。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日

目前已指示數位經濟部（DE）發送簡訊通知民眾初步應變措施，並指示國防部及安全單位準備兵力以確保安全。

貝東塔也指示自然資源與環境部監控情勢，因應24小時內仍可能再次發生的餘震。泰國政府指示國家廣播電視台（NBT）設立全天候24小時資訊中心，自即刻起供民眾查詢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法新社報導，泰國警方和醫護人員表示，曼谷北部1棟興建中的30層政府辦公大樓因地震倒塌，一度造成約43名工人受困。

美聯社報導，泰國國家緊急醫療中心（National Institute of Emergency Medicine）指出，受困工人有7人已從大樓瓦礫堆下被救出，但至少有2人喪命。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140328

曼谷興建中的建築物倒塌，搜救人員現場救援。（路透社）