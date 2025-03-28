緬甸地震曼谷有感 大眾運輸停擺交通大打結

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，距離震央1000公里的曼谷也有感。各大公司行號宣布提早下班，百貨商場提早關門，大眾運輸空鐵和地鐵停擺，曼谷交通大打結，大批民眾只好步行回家。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中國、泰國皆感受撼動。

實皆市位於曼谷西北方約1000公里，但震度強到曼谷都能感受到地震搖晃，下午1時多曼谷各大辦公大樓搖晃，所有民眾從大樓衝了出來，不敢再回到辦公大樓，許多公司行號提早宣布下班，商家也提早打烊，曼谷各大百貨商場全面關閉，不再營業。

影片來源：中央社

緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，距離震央1000公里的曼谷也有感。曼谷空鐵（BTS）和地鐵（MRT）在地震後就關閉，圖為大批民眾等在空鐵門外。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月28日

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總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）隨後宣布曼谷進入緊急狀態，曼谷空鐵（BTS）和地鐵（MRT）全面關閉，曼谷市區連結隔鄰吞武里區（Thonburi）的橋樑關閉3座，到下班時間曼谷街頭交通大打結，所有車輛塞在街上，大批民眾只好在路邊等待，或只能步行回家。

在曼谷洽圖洽區一處正在興建中的大樓倒塌，預估有50個工人困在大樓內，緊急救援小組抵達現場展開救援工作。除了洽圖洽這棟大樓外，曼谷有零星大樓外牆龜裂或是漏水，並無傳出重大災情。（編輯：周永捷）1140328

影片來源：中央社