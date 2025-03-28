緬甸地震泰國恰圖恰大樓倒塌 中媒：中企承建
2025/3/28 21:21（3/28 22:31 更新）
（中央社台北28日電）緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，泰國曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌。據中國媒體財新網報導，這是一棟中企承建的政府大樓，地震中結構損壞，全部倒塌。
中國媒體財新網報導，泰國曼谷恰圖恰區一棟中企承建的政府大樓在地震中倒塌。多個現場影片顯示，事發時，這棟藍色外飾的大樓在幾秒內倒塌，現場塵土飛揚，渣土灑落到周邊的公路以及車站，附近市民邊叫邊跑，車鳴聲不斷。
影片來源：中央社
報導指出，這是中國中鐵十局首個海外超高層建築，主體辦公樓33層，地震中結構損壞、全部倒塌，現場傷亡數據持續變化，最新失蹤人員數字為83人。
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報導也說，這座大樓的建設進度為30%。
另外有中國網友發現，中鐵十局在大樓倒塌後，刪除在微信公眾號上所發的該樓慶祝封頂的文章。（編輯：呂佳蓉）1140328
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