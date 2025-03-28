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緬甸地震規模7.7 經部：泰緬台商無重大災情

2025/3/28 18:53（3/28 19:19 更新）
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緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
緬甸實皆市當地時間28日中午發生芮氏規模7.7地震。（中央社製圖）
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（中央社記者劉千綾台北28日電）緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國。經濟部表示，根據駐緬甸和泰國經濟組回報，目前台商無重大災情，不過緬甸僑校傳出部分災情，有學校倒塌、人員受困，後續將密切關注相關變化。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

經濟部次長賴建信今天受訪表示，根據緬甸經濟組回報，目前無台商重大災情，僑校傳出部分災情，有學校倒塌、人員受困，後續將密切關注相關變化。

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此外，駐泰國經濟組回報，目前並無台商傷亡情形。

緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃，曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌，估計有50名工人困在大樓內，緊急救援小組已經抵達現場展開救援。（編輯：林克倫）1140328

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