加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
緬甸地震
新聞專題
緬甸地震7/27
首頁 / 國際

緬甸地震曼谷也傳災情 馬來西亞檳城等多州感受餘震

2025/3/28 21:26（3/28 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡28日專電）緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國，泰國曼谷多地傳災情。馬來西亞氣象局說，包括檳城等多個州均感受餘震威力，幸未造成海嘯威脅。

根據美國地質調查所（USGS），緬甸中部當地時間中午12時50分（台北時間下午2時30分）發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，泰國曼谷與中國雲南都能感受地震威力。

新海峽時報（New Straits Times）等多家媒體報導，馬來西亞氣象局透過社群媒體平台臉書（Facebook），說明馬來西亞半島有多個州均感受到餘震，但未造成海嘯威脅。

google news透過 Google News追蹤中央社

馬來西亞國會下議會議長裘哈里（Johari Abdul）也向這次地震罹難者家屬致哀，除盼傷者早日康復，也希望救災與搜救工作順利進行。

馬來西亞媒體報導，對於緬甸中部今天發生強烈地震，馬來西亞包括亞航等多家航空公司均尚未有任何相關航班遭取消。（編輯：高照芬）1140328

#地震
#芮氏規模
#美國地質調查所
#氣象局
#馬來西亞
#緬甸
#餘震
#檳城
#臉書
延伸閱讀
緬甸地震曼谷有感 大眾運輸停擺交通大打結
緬甸地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
緬甸地震泰國恰圖恰大樓倒塌 中媒：中企承建
74
更多編輯台推薦新聞：