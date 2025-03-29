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地質學家：緬甸地震釋放能量 相當於334顆原子彈

2025/3/29 16:49
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（中央社奈比多29日綜合外電報導）地質學家菲尼克斯告訴美國有線電視新聞網，昨天發生在緬甸規模7.7地震，釋放的能量相當於334顆原子彈爆炸。她並示警，餘震可能持續影響該地區。

菲尼克斯（Jess Phoenix）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「這場地震釋放的能量相當於約莫334顆原子彈。」她示警說，由於印度板塊持續擠壓緬甸地底的歐亞板塊，餘震可能持續數月。

菲尼克斯還說，緬甸內戰將加劇災情，「原本已經很棘手的情況，如今幾乎變得無法因應」。

由於重創經濟與流血的軍事政變，緬甸爆發已歷時4年且戰火仍熾的內戰，政府軍在全國各地與少數民族武裝團體交火，致使這個國家飽受衝突蹂躪。

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戰亂加上通訊中斷，迄今外界難以了解地震所造成影響的實況。

緬甸執政軍政府稍早表示，目前至少1002人喪命；美國地質調查所（USGS）根據初步模型推估，死亡人數可能將超過1萬人。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140329

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