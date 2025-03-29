緬泰未提需震災協助 消防署：特搜整備待命集結

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）緬甸昨天下午發生規模7.7強震，死傷慘重。消防署今天表示，消防署特搜隊已全員停休、待命，輪值的屏東縣消防局搜救隊40人也已集結會合，目前緬甸及泰國皆稱無需台協助。

緬甸28日下午發生規模7.7地震，震央位於瓦城（Mandalay）附近的實皆（Sagaing）西北方16公里處，深度僅10公里，屬於一起極淺層地震，連泰國首都曼谷，以及中國雲南省，都有明顯震感。

此外，美國地質調查所（USGS）為預估震災死亡人數發布紅色警戒，意即「死傷慘重，大規模災損」。

對此，內政部消防署今天透過新聞訊息表示，昨天下午3時30分已通知本月國際人道救援輪值縣市，包括屏東縣、桃園市政府消防局及輪值縣市領犬員進行搜救任務準備。

同時，已完成搜救人員120人（含5名醫師、1名獸醫師、7名護理師）、搜救犬6隻，以及各式裝備器材15公噸的救援待命整備。

消防署表示，署內特搜隊已停休，且全員待命中；屏東縣消防局搜救隊40人，今天也已動員至南投竹山消防署特搜隊待命中。

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除此之外，昨天下午也同步通知財團法人賑災基金會、外交部及慈濟協助整備。

消防署表示，今天上午洽詢外交部相關災情動態，初步瞭解緬甸及泰國皆稱不需台人道救援，將持續聯繫、觀察當地災情現況應變；另外，截至上午8時止，包含台灣共有20個國家的搜救隊待命中，其中俄羅斯和新加坡2隊動員中。（編輯：郭諭儒）1140329